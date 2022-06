Düsseldorf: Vierjährige von Radfahrer schwer verletzt

Düsseldorf. Das Kind hatte auf der Einkaufsmeile Schadowstraße gespielt und war plötzlich auf die Fahrradspur getreten.

Schimmer Unfall am Dienstagabend (18 Uhr) in der Düsseldorfer City: Dabei wurde ein vier Jahre altes Mädchen auf der Schadowstraße schwer verletzt. Auf der Fahrspur für Radfahrer war sie von einem 22-jährigen Radler erfasst worden.

Es gibt ohnehin Kritik an der Radspurmarkierung auf der Straße

Nach Angaben der Polizei hatte das Mädchen in Begleitung ihres Vaters zunächst in der Nähe der Fahrradspur an einem Wasserspiel an der Ecke Tonhallenstraße gespielt. Die Vierjährige betrat dann plötzlich die Fahrradspur und wurde dort von dem 22-jährigen Düsseldorfer, der auf seinem Rad in Richtung Wehrhahn unterwegs war, getroffen. Das Mädchen wurde per Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Zuletzt gab es immer wieder Kritik, dass die Radspur auf der Schadowstraße schlecht markiert sei. Die Stadt versprach eine Fehleranalyse und eine Verbesserung der Situation auf der stark frequentierten Einkaufsmeile.

