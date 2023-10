Düsseldorf: VW kracht gegen Ampel, Fahrer verschwindet

Düsseldorf. Suche mit Wärmebildkameras und Polizeihubschrauber nach Unfall an Düsseldorfer Kreuzung. Die Spur führte dann aber nach Köln.

Am frühen Freitagmorgen (5.45 Uhr) kam es im Kreuzungsbereich Rothenbergstraße/Gerresheimer Landstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Polizei ein verlassenes Auto mit englischem Kennzeichen vorfand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der VW gegen eine Ampel gekracht war. Der Fahrer konnte vor Ort nicht angetroffen werden. Der Bereich um die Unfallstelle wurde durch Feuerwehrleute mit Wärmebildkameras abgesucht. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Suchmaßnahmen aus der Luft. Während der Einsatzmaßnahmen war der Kreuzungsbereich gesperrt.

Einsatzkräfte fanden Personalien

„Wir haben uns Sorgen gemacht, dass die Person verletzt im Graben liegt, deshalb die umfangreiche Suche“, sagte Polizeisprecher André Hartwich auf Anfrage. Man habe dann im Auto Personalien gefunden, die auf einen Mann mit Wohnanschrift in Köln hinweisen, „der bereits in der Vergangenheit wegen Trunkenheitsfahrten und Fahren ohne Führerschein aufgefallen ist“, so Hartwich weiter.

Am Freitagmittag habe sich die Person dann aber bei einer Verwandten in Köln gemeldet und erklärt, dass es ihr gut gehe. Bei der Polizei hat sich der Fahrer aber noch nicht gemeldet.

