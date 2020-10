Düsseldorf: Weihnachtsmarkt in der Innenstadt abgesagt

Düsseldorf. Kein Weihnachtsmarkt in Düsseldorf: Wegen der Corona-Krise musste Düsseldorf Tourismus den Markt absagen. Die Zahl der Neuinfektionen steigt.

Der Weihnachtsmarkt in der Düsseldorfer Innenstadt ist abgesagt. Das bestätigte der Veranstalter Düsseldorf Tourismus auf Anfrage. Als Grund wird das aktuelle Corona-Infektionsgeschehen in Düsseldorf genannt.

„Selbst wenn wir den Weihnachtsmarkt jetzt stoisch weiterverfolgen würden, kann es sein, dass wir kurz vorher absagen oder nach wenigen Tagen schließen müssen. Dieses wachsende Risiko macht es für alle Beteiligten unmöglich, seriös zu planen“, erklärt Düsseldorf-Tourismus-Geschäftsführer Ole Friedrich in einer Mitteilung. „Darum ist es wichtig, dass wir jetzt diesen späten, aber klaren Schritt gehen.“

Corona in Düsseldorf: Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Düsseldorf in den vergangenen Tagen weiter gestiegen. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 91,3, am Vortag lag sie noch bei 81,6.