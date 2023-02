Düsseldorf: Wie Migrantinnen „Lust am Deutsch“ bekommen

Düsseldorf. Das Düsseldorfer Projekt „Creative FEM-Power“ fördert Deutsch-Kenntnisse und soziale Integration. Es geht komplett neue Wege.

Kreative Lernübungen haben ihre Deutsch-Kenntnisse und den Mut, eine fremde Sprache flüssig zu sprechen, spürbar verbessert – da ist sich Rahel, 42, die aus Äthiopien stammt und seit sechs Jahren in Düsseldorf lebt, sicher: „Wegen dieses Workshops kann ich hier stehen und zu Ihnen etwas sagen“, erzählt sie, mit strahlendem Lächeln und vor rund 40 Gästen, über das Projekt „Creative FEM-Power“ im KIT-Café an der Rheinuferpromenade, wirkt dabei locker und selbstbewusst. Auch Webdesign-Kurse hat sie Düsseldorf erfolgreich absolviert.

Spielerische Übungen

Die gebürtige Afrikanerin ist eine von 19 Teilnehmerinnen an einem von der EU finanziell geförderten Düsseldorfer Lernprojekt, das neue Wege beim Deutsch-Unterricht für Migranten geht. Der Clou daran: Mit spielerischen Übungen „Lust an der Sprache zu wecken“, so Karin Jungjohann.

Die 61-Jährige ist Geschäftsführerin von „Hilfe bei der sprachlichen Integration“, kurz Hispi, einer gemeinnützigen Düsseldorfer Organisation, in der Ehrenamtliche Deutsch-Kurse für Migranten geben.

Familienarbeit und Kindererziehung sind manchmal hinderlich

Auch wenn hierzulande Deutsch-Kurse für Geflüchtete und Eingewanderte meist Pflicht sind, beobachten Jungjohann und ihr Hispi-Team gerade bei Migrantinnen oft: „Die Sprachmittlung wird bei ihnen häufig durch Familienarbeit und Kindererziehung unterbrochen. Diese Problematik wollen wir angehen und meistern.“ Denn klar ist: Gute Deutschkenntnisse sind für Menschen mit ausländischer Herkunft oft die wichtigste Voraussetzung, um sich in Deutschland heimisch zu fühlen – und natürlich auch der Schlüssel für eine erfolgreiche Ausbildung, einen zufriedenstellenden Beruf, ein geregeltes Einkommen.

Bei dem zweijährigen, jetzt im Februar endenden Projekt „Creative FEM-Power“ arbeiteten das Hispi-Team und die angegliederte Sophia-Akademie mit Partner-Organisationen in Italien, Slowenien und Finnland zusammen, die auch Migranten betreuen. Ebenfalls in diesen Ländern, berichtet Jungjohann, seien gerade bei Migrantinnen Hemmnisse bei der Sprachmittlung und sozialen Integration festzustellen. Gemeinsames Ziel der Initiatoren aus vier Ländern war, mit kreativen Lernverfahren das Selbstwertgefühl von Migrantinnen zu stärken, so ihre individuellen Talente und ihre Sprachkompetenz zu fördern und ihnen Wege in Ausbildung und Beruf zu bahnen.

Von der Bedeutung der Worte

Während das Düsseldorfer „Creative FEM-Power“-Team vom Hispi spielerische Methoden fürs Lernen von Sprache und insbesondere Deutsch entwickelte, sammelte und testete etwa die italienische Partner-Organisation Ideen für eine erfolgreiche Jobsuche von Migrantinnen.

Ein Beispiel für die kreativen Düsseldorfer Sprachübungen: Die Workshop-Teilnehmerinnen sollten auf Zettel geschriebene Worte wie Frieden, Freiheit und Stärke, aber auch Krieg und Verzweiflung auswählen und auf Deutsch schildern, welche Bedeutung diese Worte für sie haben. Eine Methode, „um Frauen ihre innere Welt zu öffnen“, so Karin Jungjohann.

Die Düsseldorfer Teilnehmerinnen des „Creative FEM-Power“-Projekts waren im Alter zwischen 20 und 55 Jahren, mit Wurzeln unter anderem in Syrien, Marokko, der Ukraine, Äthiopien, Nigeria und Libyen. Alle sind, bis auf eine Teilnehmerin, verheiratet und Mütter.

Kreativer Lernansatz soll Schule machen

Auch Francisca, 42, die aus Nigeria stammt und seit sechs Jahren in Düsseldorf lebt, hat von dem kreativen Lernen profitiert: „Das Hispi sieht uns mit unseren Problemen“, berichtet sie dem Publikum im KIT-Café. „Ich habe keine Angst mehr, Deutsch zu sprechen“, sagt sie mit einem Lächeln und breitet ihre Arme dabei aus. Ihre Körpersprache spiegelt Selbstsicherheit und Stolz auf ihren Lernerfolg – sie hat in Düsseldorf ihren Hauptschulabschluss gemacht.

Die Düsseldorfer Macher des „Creative FEM-Power“-Projekts und auch ihre europäischen Partner wünschen sich: Ihr kreativer Lernansatz soll Schule machen und Vorbild sein für andere Einrichtungen, die eingewanderte und geflüchtete Menschen betreuen und fördern. Deshalb waren Gäste aus rund 30 Düsseldorfer Institutionen zur Projekt-Vorstellung eingeladen, darunter Caritasverband, Diakonie, AWO und Flüchtlingsrat. Mit dabei war auch Anne Blankenberg vom Düsseldorfer Theatermuseum. Sie sieht Sprachvermittlung und Integration als „gesamtgesellschaftliche Verpflichtung“ und betont: „Für uns sind solche kreativen Workshops Gold wert.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf