Düsseldorf wird im kommenden Juli zum Mekka der Top-Sportler

3x3 Basketball wird immer beliebter. Die DM findet bald in Düsseldorf statt.

Düsseldorf. Von Triathlon bis Tischtennis – Vom 6. bis 9. Juli 2023 steigen zahlreiche Deutsche Meisterschaften in Düsseldorf. ARD und ZDF übertragen live.

Düsseldorf wird im Sommer zur Bühne der deutschen Top-Sportler: Vom 6. bis 9. Juli werden bei den Finals 2023 Rhein-Ruhr insgesamt 129 Deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben. ARD und ZDF übertragen die Finals an vier Tagen mehr als 25 Stunden live sowie mehr als 70 Stunden in den Streams ihrer Mediatheken.

Stabhochsprung am Rheinufer

Ganz Deutschland wird Anfang Juli auf Düsseldorf schauen: Die Deutschen Meisterschaften in 3x3 Basketball, Bogensport, Gerätturnen, Judo, Karate, Rhythmischer Sportgymnastik, Stabhochsprung, Taekwondo, Tischtennis, Trampolinturnen und Triathlon werden in Düsseldorf ausgetragen. Für Triathlon und Bogensport wird hierbei der Medienhafen spektakulär zu einer Sportstätte umfunktioniert, der Zieleinlauf des Triathlons wird auf der Landtagswiese sein. Nicht weit entfernt werden auf dem Burgplatz die Deutschen Meistertitel im 3x3 Basketball vergeben, während direkt am Rheinufer die Deutschen Meisterinnen und Meister im Stabhochsprung ermittelt werden. Das Castello als Sportstätte teilen sich die Sportarten Karate, Taekwondo, Judo und Tischtennis.

Schwimmen in Berlin, Leichtathletik in Kassel

Duisburg wird Gastgeber für sechs Deutsche Meisterschaften im Rahmen der Finals. Kanu, Kanu-Polo und Stand-Up-Paddling kommen an den Innenhafen in Duisburg. Im Landschaftspark Duisburg-Nord werden die Sportarten BMX, Breaking und Klettern (Bouldern und Speed) ihre Titelträger vor einer atemberaubenden Industriekulisse ermitteln. Die Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik (Kassel) und Schwimmen (Berlin) finden im Rahmen der Finals indes an anderen Standorten statt und werden im Rahmen der TV-Übertragung von ARD und ZDF in die Berichterstattung integriert.

Viele Wettkämpfe kosten keinen Eintritt

In Düsseldorf können viele Wettkämpfe kostenfrei und ohne Eintrittskarte besucht werden – inklusive des Stabhochsprungs der Leichtathletik am Rheinufer. Tickets für Gerätturnen, Judo, Rhythmische Sportgymnastik, Taekwondo, Tischtennis und Trampolinturnen (alle in Düsseldorf), Leichtathletik (Kassel) und Schwimmen (Berlin) sind bereits im Vorverkauf oder werden bald erhältlich sein.

