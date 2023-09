Düsseldorf: Zeugin entreißt flüchtendem Räuber die Beute

Düsseldorf. Ein 76-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag in der Düsseldorfer City Opfer einer Raubtat. Doch eine andere Frau bewies große Zivilcourage.

Eine ältere Frau ist am Donnerstagnachmittag (15.20 Uhr) in der City Opfer einer Raubtat geworden. Dank des Eingreifens einer Zeugin konnte dem Täter die Beute abgenommen werden. Als die 76-Jährige die Tür ihres Wohnhauses an der Kölner Straße aufgeschlossen hatte, wurde sie plötzlich von einem Unbekannten von hinten gepackt. Er presste seine Hand auf den Mund des Opfers und drückte die Frau in den Hausflur. Die Frau fiel hin, der Täter entriss ihr die Umhängetasche. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute auf die Straße und lief in Richtung Gerresheimer Straße.

Aus dem Auto gesprungen und den Täter verfolgt

Durch die Hilfeschreie aufmerksam geworden, sprang eine Zeugin aus ihrem geparkten Auto und verfolgte den Täter. Dieser versuchte im Weglaufen die geraubte Beute unter sein T-Shirt zu stecken. Die Zeugin griff im Laufen nach der Tasche und konnte diese dem weiter flüchtenden Mann entreißen. Die geschädigte 76-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahren alt sein, kurze braune Haare und laut Zeugenaussagen ein „südländisches Aussehen“ haben. Zur Tatzeit trug er ein olivfarbenes T-Shirt sowie eine helle, lange Jeanshose. Hinweise ans Kriminalkommissariat 13 unter 0211 870 0.

