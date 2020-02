Düsseldorf. Die CDU kritisiert Pläne der Stadt Düsseldorf, einen Pendlerparkplatz am Unterbacher See zu planen. Auch in den Nachbarkommunen regt sich Unmut.

Düsseldorf: Zoff wegen P&R-Parkplatz am Unterbacher See

Die Stadt plant im Zuge der Verkehrswende einen Pendlerparkplatz am Unterbacher See. Die Berichterstattung in der NRZ vom vergangenen Dienstag sorgte für Irritationen bei den Lokalpolitikern im Düsseldorfer Osten. Die Bürger und die Politik in der Bezirksvertretung, im OVA und im Rat seien bislang nicht in die Pläne der Stadt eingeweiht worden. Man habe von der Idee lediglich aus der Zeitung erfahren, heißt es in einer Stellungnahme der CDU im Stadtbezirk 8 vom Freitag.

„Wir möchten verhindern, dass die Verwaltung hier an den Betroffenen vorbei Fakten schafft“, kritisieren Unterbachs Ratsherr Rolf Schulte, die Fraktionschefin in der BV 8, Dagmar von Dahlen, und Ratsherr Christian Rütz, stellvertretendes Mitglied im Verkehrsausschuss der Stadt, unisono.

Eine „von vielen Ideen“ im Rahmen der Verkehrswende

Ob das P&R-Areal am Nordstrand, am Bootshafen oder doch am Südstrand errichtet werden soll, ist noch offen. Fraglich ist auch die Anzahl der Stellplätze. Ein Stadtsprecher machte Anfang der Woche auf NRZ-Anfrage deutlich, dass die mögliche Fläche am Unterbacher See nur eine von vielen Ideen in Sachen Ausbau von P&R-Plätzen“ sei.

Dennoch sieht sich die CDU im Bezirk 8 auf den Plan gerufen. Die Politiker weisen darauf hin, dass es sich bei den Bereichen nördlich und südlich des Unterbacher Sees um wertvolle Naturareale handele. „Wir können uns kaum vorstellen, dass ausgerechnet hier eine Erhöhung des Kfz-Verkehrs und der davon ausgehenden Abgasbelastungen sinnvoll ist“, heißt es in der Mitteilung der Union. Die jahrelange öffentliche Debatte um einen von der Bahn geplanten Güterbahnhof Am Kleinforst zeige die hohe Sensibilität der Bevölkerung vor Ort.

Vennhausen, Unterbach und Erkrath klagten schon jetzt über eine starke Verkehrsbelastung. Im Sommer seien zudem die bestehenden Parkplätze für Erholungssuchende und Badegäste häufig ausgelastet. „Uns ist auch nicht klar, wie vom Unterbacher See eine Anbindung Düsseldorfer Innenstadt erfolgen soll“, heißt es weiter in der Mitteilung. Schon jetzt sei die A46 meistens „dicht“ und auf der nördlichen Route über Rothenbergstraße, Vennhauser Allee und Glashüttenstraße komme es verstärkt durch den Ausweichverkehr der „Umweltspuren“ schon jeden Morgen zu langen Staus.

Union fordert Transparenz in der Verkehrspolitik

CDU-Ratsherr Schulte, gleichzeitig Vorsitzender der Verbandsversammlung Unterbacher See, hat das Thema zudem für die nächste Verbandsversammlung des Zweckverbandes Unterbacher See angemeldet. „Wir brauchen endlich Transparenz in der Verkehrspolitik“, so Schulte.

Die CDU erinnert daran, dass die Bezirksvertretung seit Jahren eine Park&Ride-Lösung im Bereich des Autobahndreiecks Düsseldorf-Süd fordere. Von dort verkehre bereits die Buslinie 785 in die Innenstadt und mittelfristig könne die Stadtbahn von der Vennhauser Allee verlängert werden. „Das ist jedenfalls sinnvoller, als jetzt Autos ins Naherholungsgebiet zu locken und dann Busse von dort in den Stau zu schicken.“

Auch in der angrenzenden Stadt Erkrath regt sich Unmut. Peter Urban von SPD-Ratsfraktion fragt: „Sind Verkehrsuntersuchungen durchgeführt worden, wie sich ein möglicher Pendlerparkplatz auswirkt auf die täglichen Verkehrsströmungen durch Unterbach, Eller, Vennhausen, Benrath und auf die Städte Erkrath und Hilden? Und: Wie verändere sich dort die Klimabilanz? Viele Fragen, so Urban, seien da noch offen.