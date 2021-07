Düsseldorf: Zoll kassiert Luxusuhren im Wert von 110.000 Euro

Düsseldorf. Zöllner am Düsseldorfer Airport fanden bei einem Reisenden zwei teure Uhren – eine im Koffer, eine am Handgelenk.

Zwei Luxusuhren im Wert von zusammen 110.000 Euro gingen jetzt den Zöllnern am Flughafen ins Netz. Ein 42-jähriger Reisender wollte die Uhren offenbar von Dubai nach Deutschland schmuggeln. Im Koffer des Beschuldigten aus dem Kreis Freudenstadt fanden die Beamten zunächst eine Damenarmbanduhr im Wert von 48.000 Euro.

Beschuldigter gab an, keinen Wohnsitz in Deutschland zu haben

Am Handgelenk des Reisenden entdeckten sie dann eine weitere Uhr im Wert von 62.000 Euro. Beide Uhren, so erklärte der 42-Jährige, seien sein Eigentum. Er meinte zudem, dass er keinen deutschen Wohnsitz habe und daher in Deutschland nicht steuerpflichtig sei. Diese Aussage konnte durch einen so genannten Meldeabgleich widerlegt werden.

Die Zöllner leiteten gegen den Reisenden ein Strafverfahren wegen versuchter Steuerhinterziehung ein und stellten die Uhren sicher. Der Steuerschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro.

