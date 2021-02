Düsseldorf: Zum Besuch ins Altenheim nur noch mit Corona-Test

Düsseldorf. In Düsseldorf dürfen nur noch Menschen mit negativem Corona-Test Alten- und Pflegeheime besuchen. Stadt will Bewohner besser schützen.

Die Stadt Düsseldorf reagiert auf aktuelle Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI). Dieses hatte in seinem Lagebericht vom 8. Februar darauf hingewiesen, dass es vor allem in Alten- und Pflegeheimen vermehrt zu Ausbrüchen komme. Die Stadt hat daher am vergangenen Donnerstag eine neue Allgemeinverfügung zum besonderen Schutz dieser Personengruppe erlassen und trat gestern in Kraft. „Ältere Personen sind nicht nur öfters von einer Erkrankung mit dem Coronavirus betroffen, sondern bei dieser Personengruppe besteht auch ein erhöhtes Risiko eines schweren oder tödlichen Verlaufs“, sagt Oberbürgermeister Stephan Keller.

„Um dieses Risiko zu vermindern, haben wir nun besondere Vorkehrungen erlassen. Nur gemeinsam können wir mit Hilfe dieser verstärkten Infektionsschutzmaßnahmen die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen.“

Betretungsverbot nur mit aktuellem Corona-Test zu umgehen

Im Zeitraum vom 4. Januar bis zum 2. Februar war auch in Düsseldorf die Zahl der Infektionen in Pflegeeinrichtungen deutlich angestiegen. Für Besucher gilt seit gestern nun ein Betretungsverbot für die entsprechenden Einrichtungen. Ausnahmen gelten nur bei Vorlage eines tagesaktuellen, negativen PoC-Antigen-Test.

Personen, bei denen aus medizinischen oder sozial-ethischen Gründen kein solcher Test durchgeführt werden kann, sind auch ausgenommen. Die Einrichtungen sind zudem verpflichtet, vor Ort kostenfreie Tests für Besucher anzubieten. Auch den Bewohnern muss alle drei Tage ein Test angeboten werden. „Zusätzlich sollten die gängigen Schutzmaßnahmen weiterhin konsequent eingehalten werden“, betont Stadtdirektor Burkhard Hintzsche. Zumal in der Stadt die Virus-Variante B.1.1.7, auch bekannt als „britische Variante“, nachgewiesen werden konnte und diese als deutlich ansteckender gelte.