Düsseldorf: Zwei Verletzte nach Crash zwischen Bus und Pkw

Düsseldorf. Nach einem Unfall am Montagmorgen auf der Bergischen Landstraße im Stadtteil Ludenberg mussten zwei Personen ins Krankenhaus.

Am frühen Montagmorgen gegen 5.20 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache auf der Bergischen Landstraße in Ludenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus der Rheinbahn und einem Pkw. Die Leitstelle hatte nach der Unfallmeldung umgehend mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Unfallstelle entsendet. Durch den Unfall waren insgesamt zwei Menschen betroffen, die durch Notfallsanitäter und Notärzte vor Ort einer ersten medizinischen Begutachtung unterzogen wurden. Bei beiden Verletzten war eine weitere ärztliche Behandlung in einem Krankenhaus notwendig, heißt es im Bericht der Feuerwehr.

Einsatz war nach gut 40 Minuten beendet

Einsatzkräfte der Feuerwehr nahmen die ausgetretenen Betriebsmittel auf, klemmten an den Fahrzeugen die Batterie ab und entfernten Fahrzeugteile von der Fahrbahn. Die Arbeit der rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst war nach gut 40 Minuten beendet, so die Feuerwehr. Während des Einsatzes kam es auf der Bergischen Landstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen

Zur Ermittlung der Unfallursache hat die Polizei die Arbeit aufgenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf