Düsseldorfer Aidshilfe stellt neue Dachmarke vor

Ein buntes Herz ziert das neue Logo der Düsseldorfer Aidshilfe. Zum Festakt ihres 35-jährigen Bestehens im Oktober stellte die Organisation nun ihre neue Dachmarke vor. „Schon seit vielen Jahren machen wir Aufklärungsarbeit und beraten Risikogruppen und an Aids Erkrankte“, erklärt Geschäftsführer, Peter von der Forst. „Neben anderen Angeboten zum Thema HIV und Aids bieten wir aber auch Projekte wie Beratungen für Transsexuelle, ein Zentrum für queere Jugendliche und Wohnungslosenhilfe an. Das passt einfach nicht mehr zum Namen der Aids-Hilfe.“ Daher hat sich die Organisation dazu entschieden, diese Angebote in Zukunft unter dem Namen „Diversitas, bunt für Düsseldorf“ anzubieten.

Kämpfen für mehr Akzeptanz

In diesem Jahr gab es in Düsseldorf mehr HIV-Infizierte als im Jahr zuvor, berichtet Peter von der Forst. Für viele Erkrankte wäre es ein harter Weg zur Selbstakzeptanz und die Angst vor Verurteilung einfach zu groß. „Deshalb kämpfen wir auch für mehr Akzeptanz. Denn mit HIV lässt es sich mittlerweile sehr gut leben.“ Die Voraussetzung dafür sei aber eine frühe Diagnose. „Je später die Erkrankten zum Test gehen, desto mehr Menschen können infiziert werden. Und lebt man einige Zeit mit der Krankheit, ohne dass sie entdeckt wird, wird es schnell lebensgefährlich.“ 2019 starben in Nordrhein-Westfalen 73 Menschen an den Folgen von HIV - nahezu neun von zehn unter ihnen Männer.

„Ärzte vermeiden in Gesprächen oft das Thema Sex“

Die Aidshilfe spiele beim Weg zur Diagnose eine wichtige Rolle, sagt Peter van der Forst. Er bemängelt: „Ärzte vermeiden in Gesprächen oft das Thema Sex und Geschlechtskrankheiten. Außerdem verbinden viele mit dem Gesundheitsamt etwas negatives.“ Umso wichtiger seien daher die Tests auf sexuell übertragbare Krankheiten im Haus der Aidshilfe. Die Schwelle zu einer Beratung sei niedriger, da viele der Mitarbeiter selbst aus Risikogruppen kommen würden. Ungefähr 1.000 Tests finden jährlich bei der Aidshilfe statt. HIV-Tests sind kostenlos, wer sich auch auf andere Geschlechtskrankheiten testen lassen möchte, muss einen kleinen Selbstkostenbeitrag leisten.