In Düsseldorf gibt es einen v.on der Schweizer Firma Jet Aviation betriebene Executive Terminal

Klimaschutz Düsseldorfer Arzt will Privatjets am Flughafen stoppen

Düsseldorf. 51-jähriger Mediziner aus Düsseldorf hat mit seiner Petition bereits 8000 Unterstützer. Er verweist auf den Amsterdamer Flughafen Schiphol.

Mit mehr als 8000 Unterzeichnenden setzt sich der Düsseldorfer Arzt Dominik Thoma mit einer Petition für einen Stopp von Privatjet-Flügen am Flughafen Düsseldorf ein: Mit der Unterschriften-Sammlung wird der Betreiber des Airports aufgefordert, auf Privatflüge zu verzichten. Thoma verweist auf den Amsterdamer Flughafen Schiphol, der verkündet hat, ab 2025 keine Privatflüge mehr zuzulassen.

„Während ein Großteil der Bevölkerung zunehmend darauf achtet, nachhaltiger zu leben, fliegen einige wenige Privilegierte privat oder geschäftlich durch Deutschland und Europa und stoßen übermäßig viel CO2, als gäbe kein Klimawandel“. sagt der 51-jährige Mediziner. Besonders ärgerlich für Thoma und seinen Unterstützenden: Oft seien es Strecken, die gut mit der Bahn zurückgelegt werden könnten. „Wir können dazu nicht mehr schweigen, wir können uns das nicht mehr leisten”, betont er.

Angriffsfläche für die Kommunalpolitik

Da dadurch der Ausstoß von klimaschädlichen Emissionen pro Kopf extrem steigt, waren die Privatjets zuletzt zur Angriffsfläche der Kommunalpolitik geworden. Der Stadtrat hatte sogar mehrheitlich beschlossen, ohne CDU und FDP, dass der von der Schweizer Firma Jet Aviation betriebene Executive Terminal zur Abwicklung des Verkehrs mit kleinen Flugzeugen aufgegeben werden soll.

Mehr Lärm, mehr Emissionen

Der Düsseldorfer Thoma betont, dass von Privatjets unverhältnismäßig viel Lärm und CO2 pro Passagier ausgeht. Dass der Flughafen jüngst mitgeteilt hat, mit weniger Privat- und Geschäftsflügen zu planen, gehe nur vermeintlich in die richtige Richtung. Denn, so der 51-Jährige weiter, „im Gegenzug sollen mehr Großflugzeuge starten und landen“. Insofern sei mit mehr Lärm und mit mehr CO2-Emissionen zu rechnen: „Nicht hinnehmbar“, findet Thoma. „Selbstverständlich sind von unserer Forderung Ambulanzflüge ausgenommen“. Es werden weiter Unterschriften für die Petition gesammelt. Sie sollen der Geschäftsführung des Flughafens Düsseldorf übergeben werden. „Bisher hat man uns aber noch keinen Termin zur Übergabe angeboten“, so Thoma.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf