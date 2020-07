Düsseldorfer Baumschützer sammelten 3000 Unterschriften

Die großen, alten Platanen am Düsseldorfer Konrad-Adenauer-Platz vor dem Hauptbahnhof spenden im Sommer Schatten. Für den Umbau des Platzes sollen sie weichen. Das sorgt für Unmut bei vielen Düsseldorfern.

Düsseldorf. Die Baumschutzgruppe Düsseldorf kämpft für den Erhalt der 39 Platanen am Hauptbahnhof.

Die Petition der Baumschutzgruppe Düsseldorf zum Erhalt der Platanen am Konrad-Adenauer-Platz hat bereits mehr als 3000 Unterstützer gefunden. Im Rahmen der Modernisierung des Platzes vor dem Hauptbahnhof sollen 39 gesunde Bäume gefällt werden (NRZ berichtete). Das stößt auf viel Kritik.

Unterstützer machen Druck auf Verwaltung

Zudem berichten die Baumschützer, dass einige Unterzeichner der Petition sich auch direkt an die Stadtverwaltung wenden, um sie an ihre Verantwortung für die Stadtgestaltung zu erinnern. „Mit Mails an die verschiedenen städtischer Ämter, wie unter anderem das Verkehrsamt, drängen viele Düsseldorfer auf eine Umplanung der vorgelegten Gestaltungspläne“, heißt es seitens der Baumschutzgruppe.

Zum Start der Petition im Juni hatte die Stadt auf NRZ-Anfrage erklärt, die Bäume müssten für den Umbau gefällt werden. Die Grünen hatten erfolglos gefordert, die Baupläne zu ändern, um die Bäume zu schützen.