Düsseldorfer Baumschutzgruppe verärgert über Fällungen

Düsseldorf. Wegen des Neubaus des Hauses der Jugend müssen an der Lacomblétstraße Bäume einem Parkplatz weichen. Umweltschützer demonstrieren.

Nach den frisch erschienenen Kooperations-Vereinbarungen zwischen der CDU und den Grünen soll Düsseldorf Klima-Hauptstadt werden. Für Fassungslosigkeit bei Anwohnern und der Baumschutzgruppe Düsseldorf sorgt da das Vorgehen der Stadt an der Lacomblétstraße in Düsseltal. Dort waren für die Grundsteinlegung des „neuen“ Hauses der Jugend zahlreiche Bäume für einen Parkplatz gefällt worden (NRZ berichtete). „Die Auswirkungen haben einen unwiederbringlichen Verlust im Umfeld der Wohngegend sowohl für Erwachsene als auch Kinder, aber auch der Vogel- und Kleintierwelt, zur Folge“, meint Andrea Vogelgesang von der Baumschutzgruppe Düsseldorf.

Gerade wegen der guten Vorsätze der neuen Stadtregierung, mehr für den Baumerhalt zu tun, hätten die Baumfällungen auf dem Grundstück an der Lacomblétstraße verhindert werden müssen, heißt es dazu weiter in einer Stellungnahme der Baumschutzgruppe. Auch der Verweis auf den einstimmigen Beschluss der Bezirksvertretung 2 mindere nicht das Ausmaß der Fällungen und die genannten Versprechungen auf einen ökologischen Ausgleich blieben ein magerer Gegenwert.

Ignoranz der Planer

„Die Brisanz der radikalen Abholzung war den beauftragten Firmen wohl bewusst, was sich an den schon frühmorgens um 6.30 Uhr angesetzten Fällungen ablesen lässt.“ Anwohner und Nachbarn seien darüber nicht informiert worden, sagt die Gruppe weiter. Auch hier zeige sich, dass die Bäume im Zuge der Neubebauung des stadteigenen Grundstücks an der Lacombléstraße nicht Wohnungen im Wege standen, sondern Abstellmöglichkeiten der Fahrzeuge, die man aufgrund der Klimaanpassung sowieso immer weniger benutzen solle. Unbeachtet sei auch die Tatsache geblieben, dass sich in fußläufiger Nähe genügend Abstellflächen am Arag-Haus befinden.

„Die Ignoranz der Planer wird noch gesteigert, da die genehmigenden Politiker ihnen glaubten, dass Bäume oder sogar ein Wäldchen, wie hier, mit einer extensiven Dachbegrünung, einem Insektenhotel, zahlreichen Nistkästen und mit einer Photovoltaikanlage ‘ausgeglichen werden’ könnten.“ Dies möge für die Vorgaben des Baugesetzbuches ausreichen, nutze aber den Insekten nichts, „wenn sie nur ein Hotelbett bekommen und auf dem Weg dorthin verhungern, da in der Blech- und Betonwüste kaum noch Blumen blühen“, so Andrea Vogelgesang.