Düsseldorfer Bestatter treffen Sicherheitsvorkehrungen

Die Corona-Krise stellt Bestatter vor große Herausforderungen, denn auch sie sind auf Desinfektionsmittel und Schutzanzüge angewiesen. Doch es sei schwierig, auf dem freien Markt noch etwas zu bekommen, sagt Christian Jäger, Sprecher des Bestatterverbandes NRW mit Sitz in Düsseldorf. „Das Land NRW hat es schon schwer, Schutzkleidung und Desinfektionsmittel zu bekommen. Bei uns im kleinen Handwerk ist das schon eine sehr bedrohliche Situation“, so Jäger weiter.

Material wird unabhängig von Corona benötigt

Dabei benötigen die Bestatter die Materialien unabhängig von Corona. „Sie müssen sich etwa vor der jährlichen Influenzawelle schützen, ebenso etwa in Krankenhäusern vor multiresistenten Keimen.“ In Krankenhäusern gibt es zudem zwar die Möglichkeit, Verstorbene erst einmal in der Kühlung unterzubringen. Dort seien jedoch die Kapazitäten begrenzt, so Jäger. Und sollte es dazu kommen, dass hier ein Pflegeheim unter Quarantäne steht, sei auch dort ein umfangreicher Schutz notwendig. Wenn dieser Arbeitsschutz jedoch nicht gegeben ist, „müssten die Bestatter dicht machen, weil es sonst zu gefährlich wird“.

Die Bestatter vor Ort in Düsseldorf zeigen sich jedoch (noch) entspannt. „Wir haben noch genug Desinfektionsmittel und Schutzkleidung“, so Jürgen Salm von Carl Salm Bestattungen in der Altstadt. Teilweise kommen Firmen sogar auf das Unternehmen zu und fragen nach, ob noch etwas benötigt werde. „Die Lieferanten, bei denen man sonst bestellt, haben vielleicht auch zwischendurch nichts mehr, aber es gibt dann noch andere“, so Salm. Auch die Bestatter untereinander helfen sich aus und geben Tipps, wo man noch etwas bekommt. Denn grundsätzlich müsse jeder Bestatter genug vorrätig haben, schon allein wegen anderer Infektionskrankheiten.

Auch bei Düvel Bestattungen sei man gut ausgestattet, so Cornelia Düvel, die übrigens die erste Bestattermeisterin in Düsseldorf war. Sollte es doch mal knapp werden, helfe der Verband und die Unternehmer sich gegenseitig. Dennoch werden im Betrieb einige Vorkehrungen getroffen. „Wir machen keine Hausbesuche mehr, keine Aufbahrungen“, so Cornelia Düvel. Auch der Pastor trifft sich nicht mehr mit den Angehörigen. „Das geht alles mittlerweile nur noch über das Telefon.“ Sollte ein Angehöriger dennoch vorbeikommen, müsse dieser einzeln eintreten. „Wir haben zudem Masken und Desinfektionsmittel ausliegen.“

Für Angehörige verändert sich auch einiges

Auch für die Angehörigen der Verstorbenen hat sich seit Corona einiges verändert. So dürfen nur noch maximal zehn Personen bei der Bestattung anwesend sein. Auch die Kapellen dürfen nicht mehr genutzt werden. Das sei bei dem guten Wetter momentan aber eigentlich ganz angenehm, so Jürgen Salm.

Auch auf die Musiker vor Ort wird verzichtet. „Die Musik kommt dann aus einem Ghettoblaster von einer CD. Das ist schon schade“, so Salm. Ein Pastor, der selbst Trompete und Akkordeon spielt, hätte jedoch schon mal für ein wenig Musik gesorgt. Grundsätzlich müsse man das Beste aus der Situation machen. „Ein würdiger Abschied ist unter den gegebenen Umständen trotzdem möglich“, meint Salm.

Bestatter 27 Mitgliedsunternehmen in Düsseldorf In Düsseldorf selbst zählt der Bestatterverband Nordrhein-Westfalen 27 Mitgliedsunternehmen (zuzüglich jede einzelne Filiale), sowie 350 Unternehmen im gesamten Bezirk, der sich ähnlich aufteilt wie der Regierungsbezirk. Bisher gibt es in Düsseldorf sieben bestätigte Todesfälle durch Corona. Doch auch ohne Corona haben die Bestatter mit allerhand Sterbefällen zu tun. In ganz NRW sind es über das Jahr 200.000 bis 210.000 Sterbefälle. In diesem Jahr waren es im ersten Quartal rund 50.000 Sterbefälle.

Manche Verwandte überlegen auch schon, wenn Corona eines Tages vorbei ist, dann eine Gedenkveranstaltung etwa in einer Gaststätte nachzuholen oder eine Trauerfeier vor einen Foto abzuhalten. Die meisten Angehörigen zeigten sich auch „sehr verständnisvoll“ ob der Lage, betont Cornelia Düvel.

Wie lange das so weiter geht, bleibt weiterhin abzuwarten. Düvel spricht sich aber klar gegen eine frühzeitige Lockerung der Corona-Einschränkungen aus. „Das kommt dann wie ein Boomerang zurück und nachher gibt es viel mehr Fälle.“