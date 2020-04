Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete uneins bei Diätenerhöhung

Die Düsseldorfer Bundestagsabgeordneten sind sich uneins darüber, wie mit der anstehenden Diätenerhöhung umzugehen ist. Viele wollen sie in diesem Jahr aus Solidarität aussetzen. Andere wollen an dem Mechanismus festhalten. Derzeit erhalten die Parlamentarier 10.083,47 Euro im Monat. Die Erhöhung um 2,6 Prozent entspräche rund 300 Euro.

Ein Zeichen der Solidarität

„In einer Zeit, in der Menschen weniger Umsatz und Einkommen haben, sollte man gerade jetzt ein Zeichen der Solidarität setzen und das eigene Gehalt nicht erhöhen“, meint der Sozialdemokrat Andreas Rimkus. „Das wäre auch eine Idee für Aufsichtsräte“, schlägt er vor. „Das ist ein Symbol.“

Einstimmigkeit in der FDP-Fraktion

Auch die FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann hält die Aussetzung der Diätenerhöhung für ein wichtiges Signal in der gegenwärtigen Situation. „Wir sind in der Fraktion alle einer Meinung und haben entschieden, die Erhöhung in diesem Jahr nicht durchzuführen“, sagt Strack-Zimmermann. „Auch Politiker anderer Fraktionen, mit denen ich gesprochen habe, sehen das so.“ Da derzeit viele Menschen Umsatzeinbußen und finanzielle Probleme zu beklagen haben, sei dies ein wichtiges Zeichen, das es zu senden gelte.

Vereinbarung beibehalten

Anders sieht das die CDU-Abgeordnete Sylvia Pantel. Sie möchte die automatische Diätenerhöhung beibehalten. „Wenn man sich auf einen solchen Mechanismus verständigt hat, dann sollte man auch dabei bleiben“, sagt die Unionspolitikerin. „Wenn man der Meinung ist, die Erhöhung sei derzeit nicht gerechtfertigt, kann man das Geld spenden. Es wird aber immer einen Grund geben, diese Vereinbarung nicht mehr einzuhalten“, so Pantel weiter. Sollten es jedoch massive Veränderungen ergeben, wie Pleiten, dann könne man das Vorgehen immer noch ändern, meint Pantel.