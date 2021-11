Flyer der Mitmachkampagne „Weil du zählst“ der CDU NRW. Eine große Mehrheit der Parteibasis will die Mitglieder künftig stärker in personelle und inhaltliche Entscheidungen einbinden. Auch in der Düsseldorfer Union gibt es viel Unterstützung für den Schritt. Aber auch kritische Stimmen sind zu hören.