Düsseldorfer CVJM lädt alleinstehende Männer ein

Düsseldorf. Die Vorfreude auf das Weihnachtsfest des CVJM ist groß. 500 alleinstehende Männer werden an Heiligabend in der Rheinterrasse erwartet.

Es gibt Anlässe, da lohnt sich das persönliche Engagement und der finanzielle Aufwand ganz besonders. Der CVJM feiert auch in diesem Jahr mit alleinstehenden Männern den Heiligabend in der Rheinterrasse. Schon seit Anfang November kennen viele Männer im Umkreis des Christlichen Vereins Junger Menschen Düsseldorf nur ein Thema: „Was machen wir Weihnachten? Lädt der CVJM uns wieder an Heiligabend zu einer Weihnachtsfeier ein?“

Kostenlose Eintrittskarten gibt es in der Vorweihnachts-Woche und bis Heiligabend

In den vergangenen Jahren fanden über 500 alleinstehende Männer in der Landeshauptstadt an Heiligabend bei der Feier des CVJM eine feste Anlaufstelle. Mit Gesang, Andacht und Festessen wurde gemeinsam mit rund 150 ehrenamtlich Helfenden Weihnachten sehr stilvoll gefeiert. Die Weihnachtsfeier, die sich zum 94. Mal jährt, verbindet über den gemeinsam verbrachten Heiligabend hinaus.

Für Ralf Wittig, leitender Sekretär des CVJM, steht fest: „Die Gäste verlassen sich auch in diesem Jahr auf uns. Wir dürfen sie nicht enttäuschen.“ Wer mitfeiern will, bekommt in der Woche vor Weihnachten sowie am 22. und 23. Dezember jeweils von 10 bis 18 Uhr und an Heiligabend in der Zeit von 10 bis 13 Uhr bei uns am CVJM-Haus, Graf-Adolf-Straße 102, eine kostenlose Einlasskarte für die Weihnachtsfeier und noch einen Kaffee dazu“, erklärte Wittig.

Stockheim stellt Raum zur Verfügung

In den Wochen vor der Feier passiert hinter den Kulissen viel. Es werden Geschenktüten mit Lebensmitteln, einem Kalender und Mütze, Schal oder Socken für die Gäste gepackt. Dabei helfen Schülerinnen und Schüler Düsseldorfer Schulen mit. „Music Mix“ aus Neuss begleitet die Feier alljährlich mit Musikanlage und Tontechnik. Das Essen zum Fest, ein Braten mit Rotkohl und Klößen, wird von einem Duisburger Catering-Unternehmen geliefert.

Carla Stockheim: Wir wollen, dass sich die Gäste wohlfühlen

Seit über 20 Jahren stellt die Rheinterrasse ihren Radschlägersaal für die Feier zur Verfügung. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, mit unserem Mitarbeiterteam dafür zu sorgen, dass sich die Gäste bei uns wohlfühlen“, sagt Carla Stockheim für das Familienunternehmen. Aber auch in diesem Jahr unter Pandemie-Bedingungen hat der CVJM den Spagat zwischen Gedanken um die Einsamkeit der Männer und der Sorge um die Gesundheit der Beteiligten zu vollbringen. Alle sind davon überzeugt, dass dies wieder sehr gut gelingen wird. So ist die Vorfreude mehr als berechtigt.

