Düsseldorfer darf nach Tiny House Ärger mit der Stadt bauen

Düsseldorf. Lothar Daxenberger hatte Ärger mit der Städtischen Wohnungsgesellschaft Düsseldorf und wandte sich an uns.

Nach langem Hickhack mit der Städtischen Wohnungsgesellschaft Düsseldorf (SWD) ist Lothar Daxenberger dem Bau eines Hauses für seinen Sohn näher gekommen. Die SWD hatte ihm ihre Zusage zu dem Vorhaben erst verweigert, dann aber doch zugestimmt. „Ich wollte für meinen Sohn preiswerten Wohnraum bauen“, berichtet Daxenberger. Er hatte mehrere Baumaßnahmen auf seinem Grundstück geplant. „Ich wollte im vorderen Bereich eine Garage und im hinteren Bereich ein Tiny House bauen“, sagt er. Im Oktober 2019 habe er beim Bauaufsichtsamt eine Genehmigung beantragt.

SWD stellte Zustimmung in Aussicht

Die Genehmigung bekam Daxenberger dann auch. Jedoch habe die Verwaltung nun Ort und Maße des Tiny Houses so festgelegt, dass es im vorderen Bereich des Grundstücks gebaut werden musste, wo ursprünglich die Garage geplant war. „Das galt aber nur mit Zustimmung meines Nachbarn“, so Daxenberger. Nachbar ist die städtische Tochtergesellschaft SWD. „Ich habe einen Termin beim Geschäftsführer Heinrich Labbert gemacht und meine Unterlagen eingereicht. Er hat mir da seine Zustimmung in Aussicht gestellt“, so Daxenberger.

Überraschende Absage

Anfang März jedoch habe er eine Absage von Labbert erhalten. Die SWD stimmt dem Bauvorhaben nicht zu, daher gibt es keine Genehmigung. Das Tiny House würde den Wert des SWD-Grundstücks mindern, begründete die städtische Tochtergesellschaft ihre Entscheidung. Daxenberger wollte das nicht auf sich sitzen lassen. „Ich habe am 10. März eine Mail an OB Geisel geschrieben. Er ist schließlich der Aufsichtsratsvorsitzende der SWD“, sagt Daxenberger weiter. Den Eingang der Mail habe man ihm telefonisch bestätigt, eine Antwort sei jedoch nicht gekommen.

Plötzlicher Sinneswandel

Daxenberger wandte sich an unsere Redaktion. Am vergangenen Montagmorgen fragten wir bei der Stadt nach, wie das Verhalten der SWD zur Wohnungspolitik ihres Aufsichtsratsvorsitzenden Geisel passe, der „bauen, bauen, bauen“ will. Abends antwortete die SWD: Man habe Herrn Daxenberger mittags – noch bevor man von der NRZ-Anfrage erfahren habe – mitgeteilt, dass er nun doch die nachbarschaftliche Zustimmung erhalte.

Daxenberger bestätigt, dass er die Zustimmung nun habe. Jedoch sei diese erst am Dienstag per Mail gekommen. SWD-Geschäftsführer Labbert habe ihn jedoch am Montagnachmittag noch angerufen und ihm mündlich die Zusage gegeben. „Er hat sich entschuldigt und wir haben uns sachlich und vernünftig über das Thema ausgesprochen“, berichtet Daxenberger. „Die Vereinbarung lasse ich jetzt von meinem Anwalt prüfen.“

Minimalismus im Trend

Tiny Houses sind kleine Häuser für ein oder zwei Personen. Sie sind meistens nur wenige Quadratmeter groß und bieten Platz für das Nötigste. Gerade in den vergangenen Jahren, in denen bezahlbarer Wohnraum ein gesellschaftlich heiß diskutiertes Thema ist, blüht die Tiny-House-Branche auf. Einige Modelle haben Räder wie ein Wohnwagen und sind daher nicht an einen Standort gebunden. Ursprung der Tiny-House-Bewegung sind die USA.