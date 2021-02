Düsseldorfer Drogenszene: Corona macht die Sucht sichtbar

Düsseldorf. Immer mehr Drogenabhängige nutzen den Worringer Platz in Düsseldorf als Konsumraum. Die Anlieger sind verzweifelt und hilflos.

Der Worringer Platz ist bekannt für seine Probleme. Was sich seit dem zweiten Lockdown vor Ort abspiele, sprenge aber jegliche Dimensionen, klagt die Interessengemeinschaft (ISG) Worringer Platz. Die Anlieger fühlen sich im Stich gelassen.

Besonders störend es im Eingangsbereichs des zurzeit geschlossenen Hotels direkt neben dem Eiscafé von Roberto Tomasella. Der Bereich werde als Ersatz-Drogenraum missbraucht, berichtet der Gastronom, der seit 1976 seinen Laden hier hat. „Das ist ein guter Platz zum Dealen und Konsumieren. Ihre Bedürfnisse verrichten die Leute in den von uns gepflegten Grünabschnitten oder direkt auf der Terrasse meines Eiscafés“, sagt Tomasella.

Benutzte Spritzenbestecke wegräumen

Täglich müssen er und die ISG dort sauber machen und die benutzten Spritzbestecke wegräumen. „Der Gestank ist mittlerweile unerträglich“, sagt der Cafébesitzer. „Das ist geschäftsschädigend, da sowohl meine Eiscafé-Kundschaft als auch die Patienten des zahntechnischen Labors diesen verwahrlosten Ort meiden.“

„Hier muss eingegriffen werden“, meint daher auch Zahntechnikermeister Ralph Thomassen von der ISG. „Es hat sich verschlimmert, und wir halten es nicht mehr aus. Wir werden allein gelassen“, kritisiert er. Dabei habe man gute Kontakte zur Stadt und der Bezirksvertretung 1. „Ich habe Mitleid mit den Leuten, aber deswegen dürfen andere nicht leiden.“

Schon mehrmals den Behörden gemeldet

Die Vorfälle habe man bereits mehrmals dem Ordnungsamt, der Polizei, der Verwaltung und dem Hotel gemeldet. Ohne Erfolg. Da der Bereich Privatbesitz ist, könne man dort nichts machen, teilt die Polizei auf Anfrage mit. „Wir versuchen zusammen mit der Stadt vorzugehen und haben das im Blick.“ Solange der Eigentümer jedoch keine Anzeige wegen Hausfriedensbruch stellt, könne die Polizei nichts machen.

Eigentümer der Immobilie ist eine Immobiliengesellschaft. „Wir haben angeboten, auf unsere Kosten den Eingang zu sperren. Der Eigentümer hat das Angebot abgelehnt mit der Begründung, der Versammlungsort verlagerte sich dann vor die großen Fensterfronten des Hotels“, berichtet Roberto Tomasella.

Stadt sieht die Verantwortung beim Eigentümer

Auch die Stadt sieht die Verantwortung beim Eigentümer und teilt auf Anfrage dieser Redaktion mit, dass das Ordnungsamt auf Privatbesitz nicht aktiv werden könne. „Der Eigentümer oder Betreiber des Hotels könnte den Zugang durch technische oder bauliche Sicherungen, beispielsweise durch Toranlagen für unbefugte Dritte unzugänglich mache n“, so die Stadt.

„Das ist eine Folge der Pandemie, damit müssen wir jetzt leben“, mein t Hotelbesitzer Haakon Herbst. „Wir sind seit 16 Jahren an dem Standort, Drogenprobleme gab es schon immer. Es ist unangemessen, den Eigentümer der Immobilie oder uns in die Pflicht zu nehmen. Wir müssen das in einer Pandemie aushalten. Die Leute liegen in meinem Pachtgut, und das halte ich aus. Da werden wir das als Bevölkerung auch aushalten“, so der Geschäftsführer. Durch die hohen Verluste während der Pandemie könne er auch kein Tor in den Eingangsbereich bauen.

Politik weiß von dem „Hot-Spot“

Die Politik weiß von dem „Hot-Spot“. „Der Platz ist seit längerem ein Problem“, sagt Bezirksbürgermeisterin Annette Klinke (Grüne). So schnell gebe es jedoch keine Lösung. „Wir sind mit dem Ordnungsdezernenten Christian Zaum im Gespräch und uns einig, dass wir den Platz nicht aufgeben wollen“, versichert sie. „Im Kooperationsvertrag haben wir eine Sicherheitskonferenz für die Innenstadt vereinbart. Wir müssen langfristige Lösungen finden und auch Raum für diese Menschen finden, wo sie sich aufhalten können. Denn die Stadt muss für alle funktionieren“, so Klinke.

„Es gibt weniger Aufenthaltsmöglichkeiten und Hilfsangebote“, erklärt Michael Harbaum von der Drogenhilfe, die ebenfalls am Worringer Platz ansässig ist und hier unter anderem einen Konsumraum betreibt. Daher seien nun mehr Suchtkranke auf dem Platz. „In unser Café dürfen coronabedingt viel weniger Leute rein als vorher. Wir haben im Innenhof bei uns schon ein Zelt aufgebaut“, sagt Harbaum. „Wir versuchen im Dialog die Situation zu entlasten. Es muss ein Ort geschaffen werden, wo sich alle aufhalten können. Wir laufen jeden Tag los, um Spritzen zu sammeln und bemühen uns, die Belastungen zu verhindern.“