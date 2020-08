Düsseldorfer FDP wirbt auf Sylt für Briefwahl

Düsseldorf. Die FDP Düsseldorf wirbt auf Sylt für ihre OB-Kandidatin. Die Insel ist eines der beliebtesten Urlaubsziele der Düsseldorfer.

Die Nordseeinsel Sylt ist die beliebteste Urlaubsinsel der Düsseldorfer. Besonders bekannt sind hier die „Reisenden Riesen im Wind“ des Künstlers Martin Wolke vor dem Bahnhof Westerland. Kein Urlauber kommt an ihnen vorbei, der mit dem Zug nach Sylt fährt.

Wahlplakat vor Sylter Bahnhof

Diese „Reisenden Riesen“ waren am Sonntagmorgen ungewöhnliche Wahlkampfhelfer für die Düsseldorfer OB-Kandidatin der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die Liberalen hatten ein mobiles Wahlkampfplakat vor den Riesen aufgestellt, das mit einem passenden Slogan für einen liberalen Wechsel im Düsseldorfer Rathaus warb: „Hier weht frischer Wind. Zuhause bald auch. Jetzt Briefwahl beantragen und MASZ zur Oberbürgermeisterin wählen.“

Frischer Wind fürs Rathaus

„Man muss dahin gehen, wo die Menschen sind“, erklärte Strack-Zimmermann zur Aktion. „Viele Düsseldorfer sind in der Urlaubszeit während Corona lieber im Heimaturlaub auf ihrer liebsten Nordseeinsel. Und den frischen Wind, den es hier an der Nordsee gibt, will ich nach sechs Jahren eher dicker Luft an der Rathausspitze auch wieder zurück ins Düsseldorfer Rathaus bringen“, fügt sie hinzu.