Düsseldorfer Feuerwehr im Einsatz gegen Eiszapfen

Düsseldorf. Die Feuerwehr ist derzeit in Düsseldorf im Einsatz, um Eiszapfen von Dächern zu entfernen. Sie drohen, auf die Wege zu fallen.

Sie sind eine große Gefahr für Fußgänger: Eiszapfen und Eisplatten, die beim aktuellen Tauwetter von Dächern auf Gehwege fallen. Deshalb ist die Feuerwehr Düsseldorf derzeit in erhöhter Alarmbereitschaft und rückt vermehrt zu Einsätzen aus.

Wie die Feuerwehr mitteilt, seien die Einsatzkräfte am Montag im Zeitraum von 8 Uhr morgens bis abends 18 Uhr zu 29 Hilfeleistungseinsätzen gerufen worden, um Eisschollen und Eiszapfen von Dächern oder Regenrinnen zu entfernen.

An vereinzelten Stellen berichteten die Anrufer bereits, dass Eiszapfen und Eisplatten auf den Gehwegen gestürzt sind. Über zehn Stunden beseitigten die Einsatzkräfte die Gefahrenstellen und sperrten vereinzelte Bereiche vorsorglich ab.

Feuerwehrleute mit Drehleitern im Einsatz

So wurde zum Beispiel auf der Achenbachstraße auf einer Länge von acht Metern lose Eisplatten gemeldet. Weil diese über das Schneefanggitter drohten auf die Straße zu fallen, entfernten die Einsatzkräfte die Eisplatten. Dazu fuhren Sie mit der Drehleiter in luftige Höhe und konnten die Gefahrenstelle von Hand entfernen. An der Birkenstraße musste ein 50 Zentimeter langer Eiszapfen über einem Hauseingang mit der Drehleiter entfernt werden. Vielfach reichte es aus, die Eisplatten abzutragen und in einigen Fällen musste der Gehweg vorsorglich abgesperrt werden. Zu Personenschäden im Zusammenhang mit den Eisplatten ist es laut Feuerwehr in keinem Fall gekommen.