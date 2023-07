Düsseldorfer Frauenfußball hofft auf Schub durch die WM

Düsseldorf. Frauenfußball und Gleichberechtigung könnten durch die WM einen Schub bekommen. Das sei auch nötig, sagen viele Fachleute – und Doro Pesch.

Der Frauenfußball ist derzeit wieder in aller Munde. In Australien und Neuseeland läuft derzeit die WM, das deutsche Nationalteam konnte zum Auftakt Marokko klar mit 6:0 besiegen. Im deutschen TV sahen das Spiel 5,6 Millionen Menschen, trotz ungünstiger Anstoßzeit (10.30 Uhr). Die Mädchen machen es derzeit irgendwie cooler als die Jungs. Immer mehr Mädchen wollen auch in Düsseldorf dem Ball hinterherjagen. Die Titelkämpfe in Down Under sollten dem Frauenfußball und der Gleichberechtigung im Sport einen weiteren Schub geben, sagen die Fachleute.

Klassenhöchster Düsseldorfer Verein mit konstant regem Zulauf

Die DJK TuSA 06, der klassenhöchste Frauenfußballverein in Düsseldorf, freut sich seit vielen Jahren ohnehin über regen Zulauf. „Wir haben konstant jede Saison mehr als 200 Mädchen und Frauen, die bei uns Fußball spielen“, sagt Marcus Italiani, Leiter des Leistungszentrums Frauen- und Mädchenfußball bei der DJK. „Da wir zudem einen Breitensportbereich haben, müssen wir auch nur selten Bewerberinnen abweisen.“ Für Italiani ist diese WM aber dennoch nicht unwichtig: „Ein Turnier, das medial auf großes Interesse stößt, sorgt natürlich insgesamt für mehr Akzeptanz. Denn die ist in vielen Teilen unserer Gesellschaft noch immer nicht vorhanden.“

Seine eigene U 17-Mädchenmannschaft bekam am Dienstag Besuch von keiner Geringeren als Doro Pesch – der in Düsseldorf geborenen Metal-Queen, die inzwischen in den USA lebt. Pesch tritt als Trikotsponsorin für das TuSA-Team auf.

Düsseldorfer Rock-Export sponsert Mädchenmannschaft

Die Rockröhre, die bald in Wacken vor 80.000 Fans auf der Bühne stehen wird, unterstützt die Mädels aus alter Verbundenheit zu Düsseldorf – und aus großer Zuneigung zum Fußball. „Mein Papa war mal Trainer beim VfL Benrath, und ich habe als junges Mädchen auch ein paarmal gegen den Ball getreten. Doros Trikotsatz enthält den Schriftzug „Conqueress – Forever Strong And Proud“ und ist der Titel ihres neues Albums. „Das passt doch zu euch“, sagte Doro beim Pressetermin zu den Kickerinnen auf der Anlage in Flehe. „Frauenpower ist wichtig.“

Metalqueen Doro Pesch besucht die U 17-Fußballerinnen der DJK TuSA. Links im Bild Vereinschefin Ute Groth und der Marcus Italiani, Leiter des Leistungszentrums Frauen- und Mädchenfußball Foto: STEPHAN WAPPNER / NRZ

Wie wichtig, das betont auch Düsseldorfs Gleichstellungsbeauftragte Elisabeth Wilfart: „Auch wenn der Blick nach Australien und Neuseeland diesen Eindruck aktuell vielleicht erwecken mag, sind wir noch weit von einer Gleichstellung von Frauen und Männern im Fußball entfernt.“ Wobei Gleichstellung nicht in Bezug auf die „zweifelhaften Gehaltszahlungen“ bei den männlichen Profis gemeint sei, „sondern im Sinne der Anerkennung sportlicher Leistungen“.

Weil die Werte noch richtig gelebt werden

Stefan Wiedon, der nicht nur CDU-Ratsherr und Vorsitzender des Sportausschusses ist, sondern auch Trainer der ersten Damenmannschaft der DJK Tusa, sieht einen großen Fortschritt beim Frauenfußball in den vergangenen Jahren. „Die Leistungsdichte ist enger geworden, das sieht man auch jetzt schon bei den Vorrundenspielen der WM“, sagt Wiedon, der mit seinem Team in der zurück liegenden Saison den Aufstieg in die dritte Liga hauchdünn verpasst hat und jetzt einen neuen Anlauf nehmen will. Wiedon hat auch schon viele Jahre lang Männermannschaften trainiert. „Aber ich bin dieses latent und manchmal offen aggressive Verhalten auf dem Platz Leid“. Das sei bei den Frauen anders, da ginge es einfach fairer und respektvoller zu. „Weil hier Werte, die mit dem Fußball verbunden sind, noch richtig gelebt werden, ist der Frauenfußball auf dem Vormarsch“, so Wiedon. Deshalb solle man aber auch aufpassen, dass man „jetzt die ganze Geschichte nicht wieder überkommerzialisiert“, wie das bei den Männern passiert ist. „Das geht den Leuten nämlich auf den Keks.“

Potenzial einer „alternativen und zukunftsfähigen Erzählung“

Aus dem Amt für Gleichstellung klingt das ähnlich. „Frauenfußball sollte sich nicht ausschließlich an den bestehenden Strukturen des Männerfußballs orientieren, wo ausschließlich auf Wachstum gesetzt wird“, meint Elisabeth Wilfart. „Frauenfußball hat das Potenzial einer alternativen und zukunftsfähigen Erzählung und diese würden wir gerne 2027 in Deutschland weiter mitverfolgen.“

Genau: Düsseldorf könnte 2027 ein Austragungsort für eine mögliche Fußball-WM in Deutschland, Belgien und den Niederlanden werden. Nicht nur deshalb hat die Stadt das Thema längst auf der Agenda. „Die Förderung des Fußballs von Mädchen und Frauen ist ein wichtiges Anliegen“, sagt Britta Zur, unter anderem Beigeordnete für den Sport. Die Stadt Düsseldorf habe das Programm „Förderung von Mädchen in reinen Mannschaftssportarten“ aufgelegt, zu dem selbstverständlich auch der Fußball zähle. „Mit dem Engagement der Düsseldorfer Vereine haben wir bereits eine gut funktionierende Basis zur Förderung und Weiterentwicklung des Fußballs von Mädchen und Frauen in Düsseldorf geschaffen“, so die Dezernentin.

Die Fortuna ist auch mit am Start

So ist auch die Fortuna, nachdem das Thema viele Jahre lang nicht so im Fokus stand, seit einiger Zeit beim Frauen- und Mädchenfußball mit am Start. „Nachdem unsere U17-Mädchenmannschaft als erstes weibliches Fortuna-Team ihre Saison sehr erfolgreich beendet hat, spüren wir immer mehr Begeisterung für den Frauen- und Mädchenfußball“, sagt Fortunas Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst. Für Düsseldorfs Vorzeigeclub „mittel- und langfristige Zielsetzung“ sei nun „die nachhaltige Förderung des Breitensports in unserer Stadt und auf Basis dessen das Erreichen der bestmöglichen Liga“. Und zwar, wie Jobst betont, mit eigenen Düsseldorfer Talenten aus dem kooperativen Förderkonzept des Bündnisses „AG Mädchenfußball“.

Mit deutlich bescheideneren Mitteln muss der SV Wersten 04 auskommen. Weil die Grün-Weißen aus Düsseldorfs Süden noch auf ihren zweiten Kunstrasenplatz warten, der 2025 von der Stadt gebaut werden soll, gibt es einen Aufnahmestopp bei den fußballspielenden Mädchen. „Wir haben lange Wartelisten, alle wollen bei uns spielen, weil wir ja auch mittlerweile ein großes Einzugsgebiet haben“, sagt Uwe Grüters aus dem SVW-Vorstand. „Das Problem ist nur, dass uns die Kapazitäten fehlen. Wir hoffen, dass sich das bald ändert.“

