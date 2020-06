Düsseldorfer Grüne wollen schnellere Radstraßen in der Stadt

Düsseldorf. Die Grünen wollen Expressrouten durch Stadt und in die Region. Die Toulouser Allee in Düsseldorf ist dabei als zentrale Achse gedacht.

Die Düsseldorfer Grünen haben am Mittwoch, dem „Internationalen Tag des Fahrrades“, ihre Pläne für einen Radschnellweg auf der Toulouser Allee vorgestellt – verknüpft mit Expressrouten durch die Stadt und weiteren Radschnellwegen in die Region. Das Ziel soll sein, mehr Platz für das Fahrrad, aber auch sichere und schnellere Wege zu schaffen, so OB-Kandidat Stefan Engstfeld. Es könne nicht sein, dass Radfahrer auf Nebenstraßen abgeschoben werden und sich dort hinter dem Park-Such-Verkehr einreihen müssen, betont auch Mirja Cordes, Sprecherin der Düsseldorfer Grünen. „Es muss effiziente Wege von A nach B geben.“

Bisher kaum Radwegekilometer in Düsseldorf realisiert

Zwar habe Oberbürgermeister Thomas Geisel im Rahmen der Tour de France über 300 Kilometer Radwegenetz versprochen, in den vergangenen fünf Jahren seien aber gerade mal 27 Kilometer vom Radhauptnetz geschaffen worden, kritisiert Engstfeld. Dabei sei das Radwegenetz in puncto Verkehrswende und Klimaschutz ein wichtiges Mittel. Bei einem Wahlsieg im September will Engstfeld daher „umgehend neue Radschnellwege und Expressrouten schaffen“ – angefangen bei der Toulouser Allee.

„Sie ist das Herzstück für unseren Grünen-Plan der Radschnellwege und Expressrouten. Hier können wir Verknüpfungen in die Stadt und in die Region schaffen“, erläutert Norbert Czerwinski, Sprecher der Grünen-Ratsfraktion. So seien etwa eine Süd-Ost-Verbindung – über die verlängerte Toulouser Allee, Gerresheimer Straße und Königsberger Straße über Flingern und weiter – oder eine West-Verbindung über die Jülicher Straße und Klever Straße in die nördliche Innenstadt möglich. Dort wurde das Radhauptnetz teilweise provisorisch umgesetzt.

Städtische Tochter in Düsseldorf für Radwegenetz-Ausbau

Zudem hat die Toulouser Allee wenig Nebenstraßen, geht meist geradeaus und macht ein Überholen der Radfahrer untereinander möglich, so Czerwinski. Er kann sich in beide Richtungen jeweils einen drei Meter breiten Radstreifen vorstellen, dort an den Stellen, die momentan von den Autos zugeparkt werden. Zunächst könne man dort auch wunderbar mit einem „provisorischen geschützten Radweg schnell und wirksam handeln“, so auch Mirja Cordes.

Bei den Radschnellwegen in andere Regionen fordern die Grünen von der Stadt, dass die Planungen mit den Nachbarstädten beschleunigt werden sollen. Denn die Landes- und Bundesmittel stünden bereit. Anschlüsse seien hierbei etwa Richtung Erkrath-Wuppertal oder Duisburg (Anschluss an RS1) denkbar.

Gleichzeitig machen die Grünen den Vorschlag – analog zur städtischen Tochter IPM für den Schulbau – eine weitere städtische Tochter für den Ausbau des Radwegenetzes zu gründen. Auch eine Namensidee haben sie bereits: „Bau Rad“. Die Hoffnung dahinter: „Es passiert endlich was“, so alle drei Grüne unisono.

Denn dass sich nichts tue, kritisieren sie scharf. Während andere Städte die Corona-Zeit genutzt haben, um etwa mit Pop-up-Bike-Lanes etwas für Radler zu unternehmen, hinke Düsseldorf hinterher. „Man muss sich einfach mal was trauen“, so Mirja Cordes. Und gerade Pop-up-Bike-Lanes seien einfach umzusetzen. Insgesamt wünschen sich die Grünen, dass die Stadt eine andere Botschaft an die Radler vermittelt – dass sie willkommen sind.