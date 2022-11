Düsseldorfer haben trotz Krisenstimmung Lust auf Karneval

Einen erfolgreichen Start in die Session verbuchte die Prinzengarde Blau-Weiss am Wochenende mit dem traditionellen General-Corps-Appell im Maritim Hotel..

Düsseldorf. Das Düsseldorfer CC hat seine 70 angeschlossenen Vereine gebeten, eine Umfrage zum Stand des Kartenvorverkaufs zu beantworten.

Das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) weist zahlreiche Medienberichte, nach denen die Menschen angeblich Angst haben, Karneval zu feiern, entschieden zurück. Wie CC-Präsident Michael Laumen im Anschluss an die Vorstandssitzung am Montagabend betonte, sei eher das Gegenteil der Fall. „Wir spüren doch, dass viele Menschen Karneval feiern wollen, momentan aber aufgrund von Corona, der steigenden Lebenshaltungskosten, dem Ukraine-Krieg und der angespannten Lage in der Energieversorgung zurückhaltend mit dem Kauf von Veranstaltungskarten sind“, erklärte Laumen. Das CC habe deshalb die 70 angeschlossenen Vereine gebeten, eine Umfrage zum Stand des Kartenvorverkaufs zu beantworten.

Nur vier Vereine haben Veranstaltungen abgesagt

Danach haben nur vier Vereine ihre Veranstaltungen abgesagt, mehrere Veranstaltungen seien bereits ausverkauft. „Im Durchschnitt liegt die Kartenverkaufsquote unserer Vereine bei etwa fünfzig Prozent“, sagte der CC-Präsident. Da die meisten Veranstaltungen erst im Januar und Februar stattfinden, sei diese Tatsache auch nicht beunruhigend. Das CC gehe fest davon aus, dass sich die Menschen eher kurzfristig entscheiden, einen Ball, eine Sitzung oder eine Party zu besuchen.

Laumen lädt alle Freunde des rheinischen Karnevals und die Düsseldorfer Bevölkerung zum Besuch der Veranstaltungen alle örtlichen Karnevalsvereine ein, um dort fröhlich und unbeschwert mitzufeiern. So wie am vergangenen Wochenende: Da legte die Prinzengarde Blau-Weiss mit dem traditionellen General-Corps-Appell im Maritim Hotel einen erfolgreichen Start in die Session hin.

