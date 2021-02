Düsseldorfer Haushalt: SPD/Volt beklagt fehlende Konzepte

Düsseldorf. Ratsfraktion kritisiert Schwarz-Grün und vermisst klare Bekenntnisse, etwa bei bezahlbarem Wohnraum. Eigene Anträge von elf Millionen Euro.

Die Ratsfraktion SPD/Volt vermisst im schwarz-grünen Kooperationsvertrag klare Bekenntnisse, wie etwa zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum auf städtischen Flächen, Umweltschutz, Verkehrswende und zur kommunalen Beschäftigung. Gleichzeitig bemerkt sie auch, dass viele Initiativen, die noch unter Thomas Geisel zustande gekommen sind, weiter fortgeführt werden.

Das sei zwar sehr zu begrüßen, sagt Markus Raub, Co-Vorsitzender der SPD/Volt-Ratsfraktion, dennoch fehle es ihm an eigenen Konzepten. Vielmehr scheint es so, dass nun ein Füllhorn über der Stadt ausgeschüttet werden soll, aber keiner sich Gedanken gemacht habe, wie das finanziert werden soll. Die Ratsfraktion hat daher selbst elf Anträge aufgesetzt mit Gesamtkosten von 11.571.603 Euro.

Entlastung bei Kinderbetreuung

Ein wichtiger Punkt ist dabei die soziale Komponente, wie Marina Spillner, ebenfalls Co-Vorsitzende, sagt. Dabei stehen vor allem junge Düsseldorfer und Familien im Mittelpunkt. „Wir wollen bei den Kitabeiträgen für die unter Dreijährigen eine Entlastung“, so Spillner.

So soll die Einkommensgrenzen für die beitragsfreie U3 Kindertagesbetreuung auf ein jährliches Bruttoeinkommen der Familien von bis zu 60.000 Euro erhöht werden. Dafür sollen ca. 1,5 Mio Euro veranschlagt werden. Auch der Masterplan Spielplätze soll weiter fortgeführt werden mit rund 250.000 Euro pro Jahr.

Clearingstelle für Opfer häuslicher Gewalt soll eingerichtet werden

Ebenso sollen Konzepte erstellt werden, ab welchem Einkommen und an welchen Schulen ein freies Mittagessen möglich ist. Zudem soll die Schulsozialarbeit für Schulen mit besonderen Bedarfen und veränderten Sozialstrukturen aufgestockt werden. Ebenfalls auf der Agenda steht die Errichtung einer Clearingstelle für Opfer häuslicher Gewalt. Sie stand schon im letzten Haushalt auf dem Programm, so Spillner.

Besonders die Kürzung im Bereich Wohnungswesen sieht die Ratsfraktion als fatalen Schritt. Dort seien schon jetzt schon Rückschritte geplant. So fordern SPD/Volt eine Rücknahme der Kürzung in der Wohnbauförderung. Gleichzeitig müsse man sich dringend mit dem Flächenmanagement auseinandersetzen, so Raub. So sollen, laut Raub, Gewerbe- und Industrieflächen außerhalb der gekennzeichneten Kernzonen nicht mehr verkauft werden.

Vielmehr solle es zukünftig eine Vergabe nur noch in Erbpacht an private Investor geben, so Raub. „Nur so ist eine sinnvolle Entwicklung von Gewerbe und Wohnen möglich.“

Mehr Menschen weg vom Auto

Im Bereich Verkehr müssen noch mehr Menschen weg vom Auto und rauf aufs Rad gebracht werden, sagt der finanzpolitische Sprecher Peter Rasp. Dafür soll das Budget für den Radwegebau erhöht werden auf 6,5 Millionen Euro in 2021, 13 Mio. Euro in 2022 und 19,5 Mio Euro in 2023.

Auch der Klimaschutz steht auf der Agenda bei SPD/Volt. Rasp setzt sich etwa für die Verdopplung der Mittel für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung in städtischen Gebäuden ein. Auch müssten viele städtische Gebäude energetisch saniert werden.

Die Ratsfraktion SPD/Volt kritisieren zudem, dass wieder der Weg zum „elitären“ Düsseldorf eingeschlagen werde. „Es ist wieder die Rede von ‘spitze sein’, ‘besser sein’, von einem Vorreiter – wir wollen aber weiter gute Nachbarschaft pflegen“, so Raub. Und Spillner fügt hinzu: „Wir wollen gute Politik für alle Bürger.“