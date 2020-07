Düsseldorfer Karnevals-Prinzenpaar im Autokino vorgestellt

Düsseldorfs Karnevals-Prinz Dirk Mecklenbrauck (50) und Venetia Uåsa Katharina Maisch (47) traten am Mittwochabend in einem Autokino auf.

Düsseldorf. Wegen Corona wurde die Vorstellung vom Rathaus ins Autokino verlegt. Die Düsseldorfer hoffen trotz Virus auf eine Session.

Die Düsseldorfer Karnevalisten haben ihr Prinzenpaar der nächsten Session vorgestellt. Prinz Dirk Mecklenbrauck (50) und Venetia Uåsa Katharina Maisch (47) traten am Mittwochabend in einem Autokino auf. Anhänger des Karnevals verfolgten den ersten Auftritt des Prinzenpaares in ihren Autos.

Die Präsentation findet sonst im Düsseldorfer Rathaus statt. Das Motto der nächsten Session in der Landeshauptstadt heißt: „Wir feiern das Leben“. In der Nachbarstadt Köln wird das närrische Dreigestirn traditionell erst nach den Sommerferien bekannt gegeben.

Düsseldorfer Karnevalssession startet im November

Eröffnet wird der Karneval in Düsseldorf am 11. November mit dem Hoppeditz-Erwachen und einer Spottrede des Narren. „Wir planen so, dass der Termin auf dem Rathausplatz stattfinden kann, gegebenenfalls mit weniger Zuschauern und mit Abstand“, sagte ein Sprecher des Comitees Düsseldorfer Carneval. (dpa)