Karneval in Düsseldorf: Was wird aus der Session 2021?

Die Präsidenten der rheinischen Karnevalshochburgen haben in dieser Woche entschieden, dass Karneval in der Session 2020/21 stattfinden soll. Und einige Fakten geliefert: Beispielsweise soll es in den vier Städten Düsseldorf, Köln, Aachen und Bonn Tollitäten geben. Und dennoch: Das Brauchtum plant bereits, aber eigentlich ins Ungewisse.

Wagenbauer Jacques Tilly kann sich Sitzungen mit Abständen vorstellen. „Ob da nun Stimmung aufkommt oder nicht, sei dahingestellt.“ Ob Veranstaltungen möglicherweise im kleineren Rahmen stattfinden müssen, sei „sehr von der Lage bis dahin abhängig“. Er selbst baut jedenfalls erstmal ganz normal die Wagen weiter. Denn von den Vereinen gab es dazu durchaus schon Aufträge. Generell gebe es zudem „viele Möglichkeiten, Karneval stattfinden zu lassen. Das CC wird schon in seiner Weisheit die richtige Entscheidung treffen.“

Karneval in Düsseldorf: Tilly kann sich Sitzungen mit Abständen vorstellen

Bei der KG Regenbogen hat man bereits eine Entscheidung getroffen: Der große Ball im November wird nicht stattfinden, so Präsident Andreas Mauska. „Das Risiko ist einfach zu groß.“ Die große Sitzung im Stahlwerk im Januar hingegen werde erst einmal ganz normal geplant. „Wir wissen aber natürlich nicht, ob es bis dahin noch Beschränkungen gibt und wie diese aussehen“, so Mauska. Auch für den Zug und die Kostüme laufen die Planungen bei der KG Regenbogen. „Wenn das alles doch nicht stattfindet, nehmen wir das für 2022.“

Dabei passe das diesjährige Karnevalsmotto „Wir feiern das Leben“ perfekt zu der KG Regenbogen, so Mauska. Sogar so perfekt, dass man dieses Mal kein Zusatzmotto plane. Im nächsten Monat wolle man sich zudem nochmal zusammensetzen. Sollte es weiterhin Auflagen geben, etwa bei der Gästezahl, müsse man überlegen, ob das Event im Stahlwerk verringert werden oder ganz gecancelt werden muss. „Ich sehe irgendwie nicht, wie man ein Prinzenpaar mit Abstand kürt. Ich sehe aber auch nicht, dass bis Ende des Jahres Großveranstaltungen stattfinden.“ Er hoffe zudem, dass Tilly seinen Wagen mit dem Carnevalsvirus nicht umbauen muss und dann „Corona dem Karneval die lange Nase zeigt“.

Vereine schwanken zwischen Abbruch und durchziehen

Bei der KG Gerresheimer Bürgerwehr findet Mittwoch (6. Mai) ein Vorstandstreffen statt, so Geschäftsführer Wolfgang Seifert. „Wir schwanken zwischen Abbruch und komplett durchziehen.“ Zwar seien Künstler schon gebucht und Locations reserviert, dennoch sei die Lage schwierig. „Unsere Sitzungen funktionieren nur, wenn sie ausgebucht sind. Wenn sie nur im kleinen Rahmen stattfinden können, machen wir sie lieber gar nicht.“ Gleichwohl sei das allgemeine Problem, dass man nicht wisse. wie das alles nach heutigen Stand funktionieren soll. Dazu höre man nichts vom CC, so Seifert.

So sei unter anderem auch ungewiss, ob der 11.11. oder die Prinzenkürung stattfinden können. „Eine Woche nach der Kürung findet der Generalkorpsappell statt. Doch wenn das Paar nicht gekürt wird, brauchen wir den auch nicht“, so Seifert. Allein der Generalkorpsappell koste den Verein rund 10.000 Euro, so der Geschäftsführer.

Prinzengarde Blau-Weiss plant vorsichtig

Der Toleranzwagen der Glaubensgemeinschaften sollte turnusmäßig nach zwei Jahren abgerissen werden. Nach zahlreichen Rückmeldungen, dass es damit doch bitte weitergehen soll, will man sich nun was überlegen, so Walter Schuhen, Brauchtumsmanager bei der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Ein Treffen sollte es im Mai oder Juni geben – das wurde jedoch verschoben. Für Schuhen ist sicher, dass bis Karneval kein Impfstoff fertig sein wird. „Daher kann Karneval nicht so traditionell ablaufen, wie es sonst der Fall wäre“. Dennoch sei es gerade in „schwierigen Zeiten wichtig, dass es Karneval gibt“.

Der Präsident der Prinzengarde Blau-Weiss, Lothar Hörning, findet, dass es noch zu früh ist, um Entscheidungen zu treffen. „Das drückt natürlich in die Planung, die Euphorie muss noch wachsen.“ Dennoch plane man bereits vorsichtig, hat schon Wagen bei Tilly in Auftrag gegeben. „Wir möchten natürlich gerne das Vereinsleben leben. Irgendwas wird auch stattfinden“, so Hörning. Man lasse sich sicher etwas einfallen, es sei einfach „Kreativität gefragt“. Schließlich habe gerade er als Präsident die Aufgabe, „Brauchtum sogar in Krisen zu fördern“.