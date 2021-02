Düsseldorfer Katholikenrat fordert mehr Transparenz

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Katholikenrat geht auf Konfrontationskurs mit dem Erzbistum Köln. Hintergrund ist die Situation der Missbrauchsaufklärung.

Der Düsseldorfer Katholikenrat geht auf Konfrontationskurs: Ausdrücklich erklären sich der Vorstand des Katholikenrates und die „Runde der 15“ Pfarrgemeinderäte auf ihrer jüngsten Sitzung solidarisch mit der Stellungnahme des Diözesanrates der Katholiken zur aktuellen Situation der Missbrauchsaufklärung im Erzbistum Köln. Der Diözesanrat hat von den Verantwortlichen im Erzbistum Köln gefordert, dass alle Sachverhalte transparent offengelegt werden. Das sei die Mindestanforderung. „Wir erwarten darüber hinaus die Übernahme persönlicher Verantwortung und ein Einstehen für persönliches Verschulden. Nur so gibt es die Möglichkeit, dass verlorenes Vertrauen wiederhergestellt wird“, heißt es in einer Mitteilung.

Kardinal Rainer Maria Woelki hatte 2018 selbst eine Untersuchung bei der Münchener Kanzlei Westphal Spilker Wastl in Auftrag gegeben, die untersuchen sollten, wie sich die Verantwortlichen in der Kirchenleitung im Umgang mit den gemeldeten Fällen von sexuellem Missbrauch verhalten hatten. Woelki sicherte eine Veröffentlichung, diese geschah bisher aber nicht, so der Vorwurf. Denn das Erzbistum befürchtete plötzlich Rechtsstreitigkeiten.

Es müssten Konsequenzen gezogen und nicht länger gewartet werden

Das will der Düsseldorfer Katholikenrat nicht hinnehmen. Es müssen nun Konsequenzen daraus gezogen und nicht länger gewartet werden, bis Rom entscheidet oder Rechtsgutachter sagen, was falsch gemacht worden sei. „Nach Jahren des Verschweigens und Leugnens erwarten die Menschen in unserem Bistum endlich Klartext und konkrete Schritte der Verantwortung. Das ist immer möglich. Und es ist höchste Zeit.“

Der Katholikenrat Düsseldorf kritisiert die „bislang vollkommen unzureichende Kommunikation des Erzbischöflichen Generalvikariates“, wie es heißt, „in diesen sensiblen Fragestellungen“. Die Kommunikation in geschlossenen Kreisen und Gremien reiche nicht mehr aus, um die Betroffenen, die Gemeinschaft der Gläubigen und insbesondere die Missbrauchsopfer im Erzbistum Köln ausreichend zu informieren und von der Ernsthaftigkeit des Aufklärungswillens zu überzeugen. Hohe Erwartungen verbindet der Katholikenrat mit der Veröffentlichung der neu beauftragten Studie am 18. März 2021. Die katholischen Laien in Düsseldorf erwarten breite Zugangsmöglichkeiten. Eine Publikation mit geschwärzten Namen oder eine nur auszugsweise Veröffentlichung ist für den Katholikenrat nicht akzeptabel.

Auch Stadtdechant Frank Heidkamp hält es für „sehr wichtig“, dass alles „auf den Tisch kommt und veröffentlicht wird, inklusive der Namen der Menschen, die etwas vertuscht oder Hinweise nicht ernst genommen haben“. Es müsse endlich Klarheit geben, so Heidkamp.