Corona-Krise: Düsseldorfer Kliniken führen wieder OPs durch

Düsseldorf. Eingriffe in den Düsseldorfer Krankenhäusern finden unter besonderen hygienischen Vorkehrungen statt. So müssen die Patienten Masken tragen.

Die Düsseldorfer Krankenhäuser beginnen langsam wieder damit, Operationen durchzuführen, die zu Beginn der Corona-Pandemie verschoben worden waren. Da die Kapazitäten der Intensivstationen für Corona-Patienten frei gehalten wurden, brachen zuletzt wie berichtet die Einnahmen weg. Die finanziellen Einbußen, die viele Kliniken erlitten haben, können derzeit noch nicht beziffert werden.

Hygienische Vorkehrungen für alle Patienten

„Wir fangen langsam und moderat wieder an“, sagt Peter Schmitz, Pressesprecher des Verbunds Katholischer Kliniken Düsseldorf (VKKD). Der normale Betrieb könne jedoch nicht einfach so laufen wie vor Corona, sagt er. „Wir treffen hygienische Vorkehrungen für alle Patienten, auch für diejenigen, die nicht wegen Corona bei uns sind. Das heißt, dass jeder mindestens einen Mund- und Nasenschutz tragen muss“, so Schmitz weiter. „Alles weitere muss man dann individuell sehen.“

Mehr Schutzausrüstungen

Daher brauchen die Kliniken nun auch noch mehr Schutzausrüstung. „Wir sind da gut aufgestellt, und die Nachschublieferungen scheinen gut zu funktionieren“, versichert Schmitz. Den finanziellen Schaden für die Krankenhäuser des VKKD könne man derzeit noch nicht beziffern. „Da müssen wir abwarten, bis alles vorbei ist. Wir müssen sehen, was die staatlichen Zuschüsse am Ende auf dem Papier bedeuten und wie es dann im Vergleich zum Vorjahr aussieht.“

Auch beim Evangelischen Krankenhaus Düsseldorf (EVK) werden die Operationen langsam wieder hochgefahren, berichtet Sprecherin Mareike Dietzfelbinger. „Wir haben uns restriktiv an alle Maßnahmen gehalten. Ab kommenden Montag führen wir wieder elektive Operationen durch. Bisher haben wir nur Notfälle behandelt und nicht aufschiebbare OPs durchgeführt“, so Dietzfelbinger. Operationen wie die von nicht schmerzhaften Leistenbrüchen können nun wieder vorgenommen werden. Jedoch sei es auch wichtig, weiterhin Betten für Corona-Patienten bereit zu halten.

Finanzielle Hilfe reicht nicht aus

Die finanzielle Lage der Kliniken werde am Ende des Jahres zum wirklichen Problem, sagt Lothar Kratz, Pressesprecher der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW). Die finanzielle Unterstützung durch Bund und Land in Form der Freihaltepauschale hält er für unzureichend. „Man hat sich in den Kliniken auf mehr Corona-Patienten vorbereitet. Das ist zum Glück nicht eingetreten. Jedoch haben die Kliniken in NRW Intensivbetten aufgebaut und Beatmungsgeräte angeschafft“, erklärt Kratz. „Auch das Personal von anderen Stationen wurde extra für die Beatmung geschult.“ Unklar sei auch, wer die in Krankenhäusern durchgeführten Corona-Tests bezahlt, so Kratz weiter. „Außerdem reichen die pauschalen 50 Euro für Schutzausrüstung nicht aus, da der Preis durch die hohe Nachfrage stark angestiegen ist.“

Kranke blieben aus Angst zu Hause

Während den ersten Wochen der Krise haben auch viele Patienten freiwillig ihre Operationen auch Angst vor eine Corona-Infektion verschoben, berichtet Lothar Kratz. „Wir haben weniger Fälle von Herzinfarkten und Schlaganfällen gezählt, was aber nur daran liegt, dass die Leute nicht ins Krankenhaus wollten. Das ist gefährlich, wenn die Menschen mit solchen Erkrankungen lieber zu Hause bleiben.“

Nun wolle man den Operationsbetrieb „behutsam und mit Verstand wieder hochfahren“, so der KGNW-Pressesprecher weiter. „Wir fahren nicht das Komplettprogramm wieder hoch, sodass man zur Not – sollten die Fallzahlen wieder ansteigen – wieder abbauen kann.“ Wie das in den einzelnen Kliniken abläuft, entscheiden die Task Forces und Krisenstäbe in den Kliniken.