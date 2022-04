Düsseldorfer Kliniken starten Großprojekt für Gesundheit

Düsseldorf. Bewegung ist für die Gesundheit ungemein wichtig. Die Kliniken an der Uni haben das Bewegungsprogramm „10.000 Schritte Düsseldorf“ entwickelt.

Regelmäßige Bewegung kann wesentlich dazu beitragen, das Erkrankungsrisiko zu senken und das Wohlbefinden der Menschen zu stärken. Berufsalltag, Freizeitstress, veränderte Lebensgewohnheiten und andere Faktoren machen es immer schwerer, sich genügend zu bewegen. Das hat auch Folgen für die Gesundheit und stellt die Gesellschaft vor Herausforderungen.

Das Bewegungsprogramm „10.000 Schritte Düsseldorf“ vom Institut für Medizinische Soziologie an der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und des Universitätsklinikums Düsseldorf möchte daher Düsseldorf zu mehr Bewegung motivieren. In einer durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Studie soll begleitend erforscht werden, ob und wie genau das Programm zu einem Mehr an Bewegung beiträgt.

Einfache Maßnahmen führen zu mehr Bewegung im Alltag

Wie soll das aber funktionieren? Das Programm gibt Tipps, wie Bewegung ganz selbstverständlich in den Alltag integriert werden kann. Dazu gehören zum Beispiel, einfach mal die Treppe statt den Aufzug zu nehmen, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder Spaziergänge in der Mittagspause zu machen. Aber auch vermeintliche Kleinigkeiten, wie in Werbespots die Beine vertreten oder auch mal die Fernbedienung weiter weglegen, zählen dazu. „Die Leute sind immer überrascht, wie viele Schritte dann doch zusammenkommen. Sport kommt dann ja noch ergänzend dazu“, erklärt Claudia Pischke, Professorin am Institut für Medizinische Soziologie, die Ziele des Programms. Um es den Teilnehmenden noch einfacher zu machen, sich genug zu bewegen, wurden verschiedene Spazier-Touren mit der Schrittangabe zusammengestellt.

Studie soll Veränderungen aufzeigen

Innerhalb des Stadtgebietes konnten verschiedene Partner für das Projekt gewonnen werden. Neben Unternehmen, die das Programm ihren Mitarbeitenden vorstellen, gehört dazu insbesondere die Stadtverwaltung. Seit vielen Jahren setzt sich die Stadt dafür ein, dass die Menschen in Düsseldorf gesund leben können – dazu gehören zum Beispiel auch die kostenlosen „Sport im Park“-Angebote.

Das Projektteam selbst ging mit gutem Beispiel voran und startete das Programm durch einen Lauf auf den Düsseldorfer Fernsehturm. Stellvertretend für alle teilnehmenden Menschen, sind sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Institutes für Medizinische Soziologie den Fernsehturm hochgelaufen.

Studie mit 1.700 Personen wird mit ursprünglichen Untersuchung in Belgien verglichen

Die Grundidee von „10.000 Schritte Düsseldorf“ basiert auf einem Projekt aus Gent (Belgien). Nun soll geschaut werden, ob in einer Studie mit rund 1700 Personen aus der Studienregion Düsseldorf sowie einer nicht teilnehmen Vergleichsgruppe markante Unterschiede zu erkennen sind.

Mitmachen kann jeder über die Homepage www.10000schritte-duesseldorf.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf