Düsseldorfer Konzern Henkel stoppt alle Russland-Geschäfte

Henkel-Zentrale in Düsseldorf. Dem Vernehmen nach erzielt Henkel etwa fünf Prozent des globalen Umsatzes in Russland.

Düsseldorf. Das Unternehmen hat mit dem Schritt lange gewartet und war heftig kritisiert worden. Die rund 2500 Beschäftigten sollen weiter bezahlt werden.

Nach langem Hin und Her wird jetzt nun also doch der Stecker gezogen: Henkel kappt seine Geschäfte in Russland. „Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen des Krieges in der Ukraine“ hat das Unternehmen mit Hauptsitz in Düsseldorf entschieden, „die Geschäfte in Russland aufzugeben“, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns vom Dienstag. Und: „Der Umsetzungsprozess wird nun vorbereitet.“

Man werde nun eng mit seinen Teams in Russland „an den Details arbeiten, um einen geordneten Ablauf zu gewährleisten“, heißt es in der Stellungnahme weiter. „Währenddessen werden die 2500 Mitarbeiter:innen von Henkel in Russland weiterbeschäftigt und -bezahlt. Die mit der Entscheidung verbundenen finanziellen Auswirkungen des geplanten Ausstiegs für Henkel können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht näher quantifiziert werden.“

Fünf Prozent des globalen Umsatzes wird in Russland erwirtschaftet

Das Düsseldorfer Unternehmen war wegen seiner anhaltenden Russland-Geschäfte wie berichtet in den vergangenen Wochen aus Politik und Stadtgesellschaft heftig kritisiert worden. Der Konzern hinter Marken wie Persil, Schwarzkopf und Fa hatte nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar zwar entschieden, alle geplanten Investitionen in Russland zu stoppen sowie Werbung und Sponsoring einzustellen. Die dortige Produktion sollte jedoch zunächst weiterlaufen. Dem Vernehmen nach erzielt Henkel etwa fünf Prozent des globalen Umsatzes in Russland.

„Henkel verurteilt den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Gewalt gegen unschuldige Zivilisten. Unsere Priorität ist weiterhin, alles zu tun, um unsere Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine zu unterstützen“, sagte Carsten Knobel, Vorstandsvorsitzender von Henkel. „Wir unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Menschen in der Ukraine und in den Nachbarländern umfassend mit finanziellen Spenden sowie Lebensmittel- und Sachspenden. Viele Henkel-Mitarbeitenden, so Knobel weiter „helfen zudem an den Grenzen, indem sie dringend benötigte Güter verteilen oder den Menschen aus der Ukraine eine Bleibe bieten“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf