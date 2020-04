Düsseldorfer Künstlern fehlen die Hilfsmittel

Düsseldorf. Die Mittel der Soforthilfe des Landes NRW für freie Künstler sind bereits ausgeschöpft. Die Stadt Düsseldorf will helfen wo sie kann.

Zahlreiche Düsseldorfer Künstler bekommen vorerst keine finanziell Unterstützung vom Land NRW während der andauernden Krise. Die Mittel des Sonderförderungsprogramms des Kultusministeriums in Höhe von fünf Millionen Euro sind bereits ausgeschöpft. Jeder Künstler konnte einmalig 2000 Euro Soforthilfe beantragen, die nicht zurückgezahlt werden muss. Insgesamt seien rund 17.000 Anträge aus ganz NRW eingegangen (NRZ berichtete). Bis Donnerstag wurden 6300 davon geprüft, wovon in 3000 Fällen Hilfe bewilligt wurde. Die übrigen freien Künstler gehen vorerst leer aus.

Bund soll auf Künstler eingehen

„Die Mittel für dieses Landesprogramm sind zwar ausgeschöpft, aber die Länderprogramme werden auch nach und nach vom Bund abgelöst“, erklärt Clara Gerlach, kulturpolitische Sprecherin und Ratsfrau der Düsseldorfer Grünen. „Im Bund gibt es die Hilfe für Soloselbstständige in Höhe von 9000 Euro für drei Monate. Bildende Künstler können dieses Geld aber nicht vernünftig verwenden, da sie keine Betriebskosten wie andere Selbstständige haben, die sie absetzen können“, sagt Gerlach. „Man müsste hier anders auf die Künstler eingehen und ihre Lebenserhaltungskosten in die Hilfe miteinbeziehen. Denn die einzige Alternative ist Hartz IV und das ist nicht schnell verfügbar“, so die grüne Ratsfrau weiter.“

NRW kann Mittel wieder aufstocken

Der Bund solle die Künstler spezieller betrachten und nötige Bedingungen für die Hilfe schaffen, fordert Gerlach. „NRW setzt sich zum Glück für Künstler ein. Es gibt zwar noch keine Einigung bei den Ländern darüber, wie diese Hilfe konkret aussieht, aber ich finde es gut, dass NRW hart bleibt in den Verhandlungen und das durchsetzen will. Allerdings könnte NRW auch selbst die Mittel für das eigene Förderprogramm wieder aufstocken“, merkt sie an. Das Land sei schließlich ein wesentlicher Kulturförderer. „Die Großen Städte sollten sich gegenüber dem Land dafür einsetzen, dass es mehr Mittel gibt“, meint Gerlach.

Die Gesellschaft braucht Kultur

Dass die Landesmittel so schnell ausgeschöpft sind, sei besonders schlecht für jene, die ihre Unterlagen nicht schnell genug zusammen bekommen haben und ihren Antrag später gestellt haben. „Die bekommen jetzt nichts mehr. Aber es kann nicht sein, dass wir unsere Kultur so zugrunde gehen lassen“, kritisiert die Grünen-Politikerin. „Nach Corona müssen wir sehen, wie wir die Gesellschaft wieder aufbauen. Dafür brauchen wir auch die Kultur. Veranstalter wie das zakk bezieht nur 20 Prozent seines Einkommens aus Fördermitteln. 80 Prozent werden selber erwirtschaftet. Das ist ein enormer Ausfall durch die derzeitige Lage.“

Stadt unterstützt Künstler

Die Stadt versuche die Künstler so gut es geht zu unterstützen, versichert Kulturdezernent Hans-Georg Lohe. „Eine Reihe von Atelierhäusern wird von der Stadt vermietet. Die Mieten können wir stunden, da wir die Leute keinesfalls kündigen wollen“, so Lohe. „Außerdem müssen Projektzuschüsse für Projekte, die nun wegen Corona nicht stattfinden können, nicht zurückgezahlt werden. Wir überlegen gemeinsam mit den Künstlern, wie Projekte wieder aufgenommen werden können“, berichtet der Kulturdezernent. „Auch Veranstalter wie das Zakk oder das Tanzhaus haben ihre monatlichen Raten der Fördermittel, die sie von der Stadt bekommen vorzeitig ausgezahlt bekommen, damit sie ihre laufenden Kosten decken können.“