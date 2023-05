Düsseldorfer Lastring soll für Radfahrer sicherer werden

Düsseldorf. Auf’m Hennekamp wird das Radhauptnetz für insgesamt 1,5 Millionen Euro um 300 Meter erweitert. Dazu muss eine Autospur weichen

Die Bauarbeiten zum Ausbau des Radhauptwegenetzes am Lastring - Auf’m Hennekamp zwischen Himmelgeister Straße und Mecumstraße - haben gestern begonnen. Mobilitätsdezernent Jochen Kral und die Leiterin des Amtes für Verkehrsmanagement, Katharina Metzker, haben zum Baustart Einzelheiten zum Radwegebau vorgestellt. „Der Ausbau des Radhauptnetzes geht voran“, sagte Kral. „Hier am Lastring schließen wir mit dem Ausbau eine rund 300 Meter lange Lücke im Radhauptnetz und sorgen so für mehr Sicherheit und Komfort für die Radfahrerinnen und Radfahrer auf diesem Teilstück.“

Aktuell gebe es zwischen dem bereits ausgebauten Verkehrsknoten Auf’m Hennekamp/Himmelgeister Straße und der Mecumstraße keine Radwege. „Der Radverkehr muss sich dort auf dem stark befahrenen Lastring im Mischverkehr bewegen. Eine wenig attraktive und vor allem subjektiv unsichere Lösung“, betonte Metzker. „Mit einem baulich getrennten Radweg auf der südlichen Fahrbahn, sowie einem breiten Radfahrstreifen bis über den Knotenpunkt an der Mecumstraße, wird der Radverkehr zukünftig sicher entlang des Lastrings geführt.“

Neuer Radstreifen zwischen Witzelstraße und Mecumstraße

Dazu soll auf der südlichen Fahrbahnseite, zwischen Himmelgeister Straße und Witzelstraße, ein Fahrstreifen aufgegeben und stattdessen ein Radweg angelegt werden. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit soll dieser laut Stadt als ein baulich getrennter Fahrradweg umgesetzt werden. Von dem Radstreifen könne man rechts auf den bereits ausgebauten Zweirichtungsradweg der Witzelstraße abbiegen und links in Fahrtrichtung Innenstadt fahren werden oder geradeaus über eine neue, rot markierte Radwegefurt die Witzelstraße in einem Zug überqueren.

Zwischen Witzelstraße und Mecumstraße wird zudem ein Radfahrstreifen eingerichtet, welcher an die Radfurt an der Kreuzung anschließt. Die Möglichkeit zum Rechtsabbiegen wird für den Autoverkehr zukünftig dann laut Stadt von der heutigen mittleren Spur aus möglich sein. An der Kreuzung Mecumstraße/Hennekamp schließt ein Radweg an. Radfahrende werden auf den baulichen Radweg im Seitenraum geleitet. Da es an dieser Stelle laut Stadt im Bestand vermehrt zu Konflikten mit wartendem Fußverkehr auf dem Radweg gekommen war, wird dieser an der Querung noch auf Fahrbahnniveau geführt und erst anschließend über eine Rampe hoch geführt.

Kein Platz für Radweg auf der nördlichen Fahrbahnseite

Keinen neuen Radweg wird es Auf’m Hennekamp hingegen auf der nördlichen Fahrbahnseite geben, denn: Der Platz, um einen Radfahrstreifen anzuordnen, würde fehlen. Aufgrund der Bedeutung der Straße als Teil des Düsseldorfer Lastringes kann auf dieser Seite keiner der drei Fahrstreifen aufgegeben werden, heißt es von Seiten der Stadt. Die Reduzierung der Gehwegbreite würde ebenfalls ausscheiden, da andernfalls dort für den Fußverkehr nicht mehr ausreichend Bewegungsfläche zur Verfügung stünde.

Somit wird in Fahrtrichtung West der Radverkehr zunächst über eine Leipziger Kombispur, das heißt eine Rechtsabbiegespur für Autos, die für Radfahrer zum Geradeausfahren frei gegeben ist, auf einen neuen, baulichen Radweg in Höhe der Ludgerusstraße geführt. Mittels Rampe kann der Radverkehr auch weiter entlang des Lastringes fahren, muss sich dazu aber im Fließverkehr einordnen.

483.000 Euro Eigenanteil

Die Kosten für den Radwegeausbau belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Zur Refinanzierung ist ein Zuwendungsantrag mit der Bitte um Aufnahme ins Förderprogramm Nahmobilität 2023 angefragt. Der Eigenanteil erfolgt über den beim Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz etatisierten Klimaschutzetat. Es wird mit Zuwendungen in Höhe von 80 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten gerechnet. Somit verbleibt ein Eigenanteil der Landeshauptstadt in Höhe von rund 483.000 Euro. Die Fertigstellung des rund 300 Meter langen Radwegeausbau ist für Herbst 2023 vorgesehen.

