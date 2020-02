Düsseldorfer Linke fordert Karnevals-Feiertag

Die Partei „Die Linke“ hat ihr Düsseldorfer Wahlprogramm für die Kommunalwahl 2020 beschlossen.

Wahlprogramm umfasst 23 Seiten

Am Samstag trafen sich ihre Mitglieder im Bilker Bürgersaal, um den 23-seitigen Entwurf zu diskutieren und zu ergänzen. Unter dem Motto „Wem gehört die Stadt?“ fordert das Wahlprogramm mehr Demokratie. Mit einem Bürgerbudget sollen die Düsseldorfer direkt über die Verwendung eines Teils der städtischen Gelder entscheiden können.

Udo Bonn, Vorsitzender von Die Linke in Düsseldorf erklärt: „’Wem gehört die Stadt?‘ ist auch für den Wohnungsmarkt die entscheidende Frage. Die Stadt gerät immer mehr in die Hand von Immobilienhaien. Das wird Die Linke stoppen, indem wir massiv und sofort zugunsten von Mietern in den Markt eingreifen. Anders als die Ampel im Stadtrat wollen wir nicht auf unseren Händen sitzen.“ Udo Bonn weiter :„Düsseldorf braucht keine Luxuswohnungen, Düsseldorf braucht günstige Wohnungen. Wir unterstützen deshalb das Bürgerbegehren ‚Wohnen bleiben im Viertel‘. Wir werden die Düsseldorfer mit allen Mitteln vor der Profitgier der Immobilienkonzerne und Spekulanten schützen.“ Die Linke werde nur Wohnungsbauprojekten zustimmen, die dem Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum gerecht werden würden. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft SWD solle mehr günstige Wohnungen anbieten und dazu auch Wohnungen ankaufen.

Linke wollen Mobilitätsflatrate für Deutschland

Das Stauproblem und die drohenden Fahrverbote in Düsseldorf will die Partei mit 25 Prozent Radverkehr und einer Mobilitätsflatrate für 30 Euro im Monat angehen. Udo Bonn dazu: „Die Mobilitätsflatrate umfasst Bus, Bahn, aber auch Leihfahrräder und Elektroroller, die künftig nur noch von städtischen Gesellschaften angeboten werden sollen. Um die Flatrate so günstig wie möglich zu machen, nehmen wir die großen Arbeitgeber und Hotels mit in die Verantwortung. Sobald wie möglich wird die Mobilitätsflatrate dann ein kostenloses Angebot – erst für Senioren und Schüler und schließlich für alle.“

Karneval gemeinsam und ohne Zwang feiern

Ebenfalls aufgenommen wurde, dass die Stadt sich bei der Landesregierung für einen gesetzlichen Feiertag am Rosenmontag einsetzt. Udo Bonn: „Der bodenständige Karneval im Rheinland ist ein Gleichmacher – wir feiern gemeinsam. Darum ist der Karneval uns einen Feiertag wert. Es gibt aber auch einen sozialen Hintergrund: Viele Arbeitgeber geben ihren Beschäftigten am Rosenmontag nicht frei, verlangen aber, dass sie nicht arbeiten kommen und dafür ihre Überstunden abbauen.“ Die Linke wolle diese ärgerliche Praxis beenden.