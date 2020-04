Düsseldorfer Markthändler liefern nach Hause

Düsseldorf. Die Händler am Carlsplatz nehmen Bestellungen an und liefern fast überall in Düsseldorf noch am selben Tag aus.

Meckern und Kopf in den Sand stecken oder die Lage annehmen und Lösungen finden? Ursula Wiedenlübbert hat sich für die zweite Variante entschieden. „Wenn die Leute nicht zum Carlsplatz kommen können, kommt der Carlsplatz halt zu den Leuten nach Hause“, sagt die Inhaberin von KaffeeReich und Pure Pastry. So können die Kunden ihre Lieblingswaren in der Corona-Krise geliefert bekommen. Das Besondere: Der Service kostet nichts und ist sehr schnell. Bestellungen, die bis 12 Uhr eingehen, kommen noch am selben Tag an. „Ich bin erstaunt über die Resonanz. Und es ist teilweise herzzerreißend, wenn die Leute sich bedanken“, sagt Wiedenlübbert, die den Lieferservice zusammen mit Holger te Heesen und seiner Firma ABC-Logistik organisiert. Bestellt werden kann alles: von Brot, Wurst und Gemüse über Fisch und Wein bis hin zu Haushaltswaren und Blumen.

Bestellung per Mail

Doch wie läuft das genau ab? Das Ganze ist relativ simpel gehalten. Bestellungen werden per Mail abgegeben (catering@carlsplatz-markt.de). Mit den Einkaufslisten klappert Ursula Wiedenlübbert dann die einzelnen Händler ab und packt Pakete zusammen. Wenn es etwas nicht mehr gibt und der Rewe-Markt nebenan nicht übervoll ist, besorgt sie für Stammkunden auch gerne was im Supermarkt.

Ab 14 Uhr kommen dann die Fahrzeuge und Fahrer von ABC-Logistik. Sie liefern die Waren bis spätestens 21 Uhr aus. Je nachdem, wie groß die Nachfrage ist, schickt te Heesen einen Wagen oder mehrere. „Es schwankt sehr stark“, sagt Wiedenlübbert. „Am Wochenende erhalten wir bis zu 40 Bestellungen, unter der Woche gab es Tage, an denen es nur vier waren.“

Lieferung mit kontaktloser Übergabe

Die Fahrer halten die strikten Hygieneverordnungen ein und stellen die Einkäufe aus sicherem Abstand vor der Haustür ab. Bezahlt wird per Überweisung. Die Lieferkosten übernehmen die Händler. Es gibt eine Gesamtrechnung, Ursula Wiedenlübbert verteilt das Geld dann an die einzelnen Händler. „Ja, es ist viel Aufwand, aber es macht auch Spaß“, sagt sie. Te Heesen sagt: „Wir wollen vor allem den älteren Leuten helfen, die gar nicht mehr vor die Haustür können. Der Vorteil bei uns ist, dass wir im Gegensatz zu den großen Supermarkt-Ketten noch am selben Tag ausliefern.“