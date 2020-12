Düsseldorfer Mieterverein knackt Rekordmarke

Düsseldorf Im Corona-Jahr zählte der Mieterverein in Düsseldorf zwischenzeitlich 33.333 Mitglieder. Zuwachs hat mit der Corona-Pandemie zu tun.

Trotz Corona - oder wegen Corona? Der Düsseldorfer Mieterverein hat im Jahr 2020 viele Rekorde geknackt. „Obwohl wir die Geschäftsstellen des Mieterverein Düsseldorf zeitweise für den Publikumsverkehr geschlossen haben, rennen uns die Mieter im übertragenen Sinne die Bude ein“, stellt Hans Jochem Witzke, der Vorsitzende des Mietervereins, fest.

Telefonische Beratung gefragter denn je

Die Dienstleistungen des Mietervereins sind aktuell mehr denn je gefragt. Trotz

der Pandemie steigen die Mieten weiter, und die Nebenkostenabrechnungen der

Vermieter bleiben strittig, weil häufig fehlerhaft. Witzke: "Die telefonische Beratung durch die zwölf Juristinnen und Juristen wird gerne angenommen. Viele Mitglieder schätzen es, in Zeiten von Corona die Geschäftsstellen in Düsseldorf in der Oststraße, Am Konvent in Neuss oder Am Hauserring in Ratingen nicht aufsuchen zu müssen.“ Auch erfreuen sich Fax, E-Mail und der gute alte Briefkasten steigender Beliebtheit.

Im 122. Jahr seines Bestehens hat der Mieterverein Düsseldorf zwischenzeitlich sogar die

Rekordmarke von 33.333 Mitgliedern geknackt.