Düsseldorfer Museen sind bereit für die Wiederöffnung

Düsseldorf. Diverse Ausstellungen werden jetzt vorbereitet und parallel digitale Rundgänge weiter angeboten. Stadt ist auf gutem Weg zur stabilen Inzidenz.

Neben der Verlängerung des Lockdowns haben Bund und Länder am vergangenen Mittwoch auch Branchen wie Museen eine Perspektive aufgezeigt. So dürften auch in Düsseldorf die Einrichtungen wieder öffnen, wenn in der Stadt eine stabile Sieben-Tages-Inzidenz von 35 erreicht ist. Stand heute liegt diese bei 42,1.

Die Düsseldorfer Museen sind auf die Wiedereröffnung vorbereitet. „Das Hygienekonzept steht und kann angepasst werden, falls beispielsweise die Zahl der Menschen pro Quadratmeter geändert wird“, erklärt eine Sprecherin der Kunstsammlung NRW, zu der das K20 und das K21 gehören. „Wir haben generell seit Beginn der Pandemie hohe Hygienemaßnahmen.“ Das betreffe unter anderem die Besucherzahlen. Auch gebe es keine Gruppenführungen. Die Kunstsammlung bereite sich auf eine Öffnung vor, so die Sprecherin weiter: „Geplante Ausstellungen werden aufgebaut und sind dann bereit für Besucher.“ So soll, wenn Museen bis dahin öffnen dürfen, am 27. März die Ausstellung zu Joseph Beuys unter dessen Motto „Jeder Mensch ist ein Künstler“ eröffnen.

uch beim Kunstpalast habe man das Hygienekonzept im Blick und könne mit den großen Ausstellungssälen die Abstände gewährleisten, versichert eine Sprecherin. „Wir haben eine Ausstellung über Heinz Mack in Vorbereitung.“ Die könne von jetzt auf gleich öffnen, sobald es erlaubt sei. „Der frühestmögliche Termin wäre daher der 8. März. Der ist passenderweise auch der Geburtstag von Heinz Mack, dem wir die Ausstellung widmen.“

Museen bieten digitale Rundgänge

Viele Museen, wie der Kunstpalast oder die Kunstsammlung NRW bieten interessierten Bürgern digitale Rundgänge und Führungen an. So kann die aktuelle Ausstellung der Kunstsammlung mit Werken von Absolventen der Kunstakademie Düsseldorf unter dem Titel „Coming To Voice“ als Video besucht werden. Aber auch das Stadtmuseum Düsseldorf und der Aqua Zoo Löbbecke Museum bieten Online-Rundgänge an.