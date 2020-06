Düsseldorfer OB-Kandidaten präsentierten sich in Wahlarena

Drei Monate vor der Kommunalwahl am 13. September stellten sich die Oberbürgermeisterkandidaten der fünf großen Parteien in der IHK-Wahlarena den Fragen von IHK-Mitgliedern und Zuschauern. Gefragt wurde zu den Schwerpunkten Verkehr, Wirtschaft, Bauen sowie zum Thema Digitalisierung.

„Strazi“ mit Trump verglichen

Moderator Helmut Rehmsen, bekannt aus der Wirtschaftssendung „Profit“ des WDR 5 ersetzte den kurzfristig verhinderten Chefredakteur des Handelsblatts Sven Afhüppe. Nachträglich eingeladen wurde auch Udo Bonn, OB-Kandidat der Linken, auf Wunsch der IHK-Mitgliederversammlung. Rehmsen eröffnete die Runde mit einer kurzen Präsentation der Kandidaten, wobei er bei FDP-Kandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann gehörig daneben griff und sie mit den Worten: „Sie teilt mit Donald Trump die Leidenschaft fürs Twittern“ vorstellte. Strack-Zimmermann überging dies gekonnt und merkte lediglich an, es schockiere sie, mit Trump in einem Satz genannt zu werden.

Entspannte Fragerunde statt Schlagabtausch

Wer sich nach diesem Einstieg nun auf einen offenen Schlagabtausch zwischen den Kandidaten gefreut hat, der wurde enttäuscht. Die Wahlarena hatte eher etwas von einer entspannten Fragerunde und begann mit kurzen Slogans der Kandidaten. Beginnen durfte CDU-Kandidat Stephan Keller, der ankündigte, Düsseldorf zur Breitbandhauptstadt zu machen. „Ohne Wirtschaft wird nichts funktionieren“, meinte Strack-Zimmermann. Der amtierende Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) sagte: „Andere sind arm, aber sexy, wir sind erfolgreich und sexy.“ Für den Grünen-Kandidaten Stefan Engstfeldgehört zwischen Wirtschaft und Umwelt kein „oder“. Und Udo Bonn schloss die Vorstellungsrunde mit dem Appell für eine soziale und umweltgerechte Wirtschaft.

Dann begann die Fragerunde und die Kandidaten durften erzählen, was sie im Bereich Verkehr ändern würden. So will sich Stephan Keller für die Abschaffung der Umweltspuren einsetzen und auch Strack-Zimmermann sprach sich gegen das umstrittene Verkehrsprojekt aus. Stefan Engstfeld will mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer schaffen. Einen günstigeren ÖPNV forderte dagegen Udo Bonn. OB Geisel verteidigte seine Umweltspuren dagegen.

Weiter ging es mit der Vermarktung der Innenstadt. Was ein Alleinstellungsmerkmal für Düsseldorf sein könnte, fragte Moderator Rehmsen. „Düsseldorf ist schon international bekannt. Wir müssen nur diese Qualität halten“, sagte Strack-Zimmermann. Die Idee eines Rheinboulevards vom Fluss bis an den Wehrhahn hielten sowohl Stefan Engstfeld als auch OB Geisel für möglich. Stephan Keller betonte, die Innenstadt müsse auch weiterhin mit dem Auto erreichbar sein. Für mehr gemischte Nutzung mit Gastronomie und Einzelhandel setzte sich Bonn ein.

OB will Hochhäuser am Kennedydamm

Beim Thema Flächennutzung waren sich die Kandidaten einig, dass man beim Bau von Wohnraum auch in die Höhe gehen müsse. „Dabei darf man das Stadtbild aber nicht verschandeln“, betonte Engstfeld. Auch Keller will nicht willkürlich Hochhäuser bauen, sondern auf das Gesamtbild achten. An die soziale Komponente des Hochhausbaus erinnerte Strack-Zimmermann. Heutzutage sei der Bau exorbitant teuer und sorge daher auch für dementsprechend teure Mietpreise. Eine definierte Zahl an bezahlbarem Wohnraum möchte dabei Thomas Geisel umsetzen und nannte Orte wie den Kennedydamm als möglichen Standort für neue Hochhäuser. Für mehr bezahlbaren Wohnraum will auch Udo Bonn sorgen. „Die SWD sollte zu 100 Prozent Sozialwohnungen bauen“, forderte er.

Abschließend ging es um Digitalisierung. Hier forderte Stephan Keller erneut flächendeckendes Breitband und auch 5G-Netz in der gesamten Stadt. Auch Thomas Geisel meint, die Stadt müsse die Initiative ergreifen, um die für die Digitalisierung nötige Infrastruktur weiter auszubauen. Am Beispiel der baltischen Staaten möchte sich StrackZimmermann orientieren und wie dort auch die Verwaltung verstärkt digitalisieren. Stefan Engstfeld möchte das vom Bund zur Verfügung gestellte Geld neben der Digitalisierung auch für Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit verwenden.