Düsseldorfer Pfarrerin im Auslandseinsatz im Iran

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Pfarrerin Kirsten Wolandt, früher im Stadtteil Wersten tätig, betreut die deutschsprachige evangelische Gemeinde in Teheran.

Deutschsprachige Christen müssen im Ausland nicht auf ihre Kirche, Gemeindeleben und Gottesdienste verzichten. Dafür schicken die evangelische und katholische Kirche in Deutschland Pfarrer in den weltweiten Auslandsdienst. Auch drei zuvor in Düsseldorf tätige evangelische Pfarrer betreiben derzeit Seelsorge im Ausland: Carsten Körber, ehemaliger Gemeinde-Pfarrer der Thomaskirche in Mörsenbroich, ist in Bangkok, Christoph Dielmann, ebenfalls früher an der Thomaskirche tätig, hat eine Pfarrstelle im australischen Melbourne, und Kirsten Wolandt. Sie war sieben Jahre an der evangelischen Stephanusgemeinde in Wersten tätig und übernahm 2016 eine Pfarrstelle in der evangelischen Gemeinde deutscher Sprache in Teheran, der Hauptstadt des Irans. Ihr Mann ist an der deutschen Schulen in Teheran beschäftigt.

Kerstin Wolandt schreibt über ihre Arbeit und die Erfahrungen, die sie in Teheran macht:

Seit Sommer 2016 lebe und arbeite ich als Pfarrerin der Evangelischen Gemeinde deutscher Sprache im Iran. Der sichtbarste Unterschied zwischen Teheran, meinem jetzigen Dienstort, und Düsseldorf ist natürlich die ungeheure Größe der Stadt: Mehr als acht Millionen Menschen leben hier. Zu manchen Zeiten ist der Verkehr immens. Besuche müssen also gut geplant werden. Trotzdem sehe ich ‚meine‘ Gemeinde sehr regelmäßig: Wir feiern wöchentlich Gottesdienst und dienstags treffen sich die Frauen zu einem offenen Kaffeetreff.

Oman und Kuwait Teil der Gemeinde

Natürlich ist die Gemeinde kleiner als meine vorherige Gemeinde in Düsseldorf-Wersten. Dazu kommt der stete Wechsel von Menschen. Eine meiner Aufgaben ist es, immer wieder neue Kontakte zu knüpfen. Das ist grundsätzlich eine schöne Herausforderung. Genauso wie die Kontakte in die internationale Community: Wir feiern regelmäßig Gottesdienste mit der englischsprachigen protestantischen Gemeinde in unserer Kirche. Doch auch in anderen Ländern bin ich tätig: Zu meinem Gemeindegebiet gehören Oman, Katar, Kuwait, wohin ich regelmäßige Pastorationsreisen mache, um die dort lebenden deutschsprachigen Menschen pastoral zu betreuen. Im Gegensatz zu einer deutschen Gemeinde, wo man sich auch Zeit lassen kann mit dem Kennenlernen, muss hier manches schneller gehen.

Kirsten Wolandt war bis 2016 Pfarrerin in Düsseldorf Wersten und ging dann zur evangelischen Gemeinde in den Iran. Foto: evdus/Vollmert

Auch übers Geld sprechen wir öfter. Rund 50 Prozent unseres Haushalts müssen wir aus eigenen Mitteln erwirtschaften. Vor der Pandemie ging das gut: Der Weihnachtsbasar erbrachte über 20.000 Euro, viele deutsche Reisegruppen besuchten uns in der Gemeinde und unterstützten uns durch ihre Spenden, auch durch ‚Gemeindereisen‘ im Land haben wir zusätzliche Einnahmen gehabt.

Minderheit in Islamischer Republik

Der größte Unterschied ist natürlich, dass wir als Christen in der Islamischen Republik eine absolute Minderheit sind, die unter Beobachtung der Behörden stehen. All das, was eine Gemeinde in Deutschland ausmacht: Vom Glauben erzählen, auch Außenstehende einladen, ist hier nicht möglich, denn Iranern ist der Besuch unserer Kirche von Seiten der Behörden verboten. Innerhalb der wenigen christlichen Gemeinden ist man vorsichtig, weil man nicht immer sicher sein kann, wie die Kontakte der anderen zu den Behörden sind. Trotzdem habe ich nie zuvor ein solches Zusammengehörigkeitsgefühl gehabt, nie zuvor die Bedeutung der Kirche für eine Gesellschaft so deutlich gespürt. Denn natürlich ist die Botschaft von Freiheit und Selbstbestimmung hier besonders wichtig.

Sicherlich ist manches fremd. Das Kopftuch für mich als Frau ist da noch das kleinste Problem. Aber Sprache, Schrift, Umgang mit Behörden, der Umgang von Behörden mit uns Ausländern gegenüber braucht Geduld und Fingerspitzengefühl. Seit einem Jahr lebe ich allein hier, weil mein Mann familiär bedingt vorzeitig nach Deutschland zurückgegangen ist. Das macht das Leben manchmal einsam, vor allem in Zeiten der Pandemie. Umso mehr Bedeutung bekommt das Gemeindesein. Auch mein Verständnis für Menschen, die im Ausland leben, hat sich nochmal geschärft. Das alles nehme ich, wenn ich im nächsten Sommer turnusmäßig nach sechs Jahren nach Deutschland zurückkehren werde.

