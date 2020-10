Düsseldorfer Politik setzt auf Bürgerbeteiligung

2032 ist noch in weiter Ferne – dennoch hat Sportmanager Michael Mronz große Pläne. Der Chef der Initiative „Rhein Ruhr City 2032“ möchte gerne die Olympischen Spiele in die Region holen. 14 Austragungsorte sind geplant – einer davon ist Düsseldorf. Im nächsten Jahr will er ein Finanzierungskonzept präsentieren. Dabei scheinen zum jetzigen Zeitpunkt große Sportveranstaltungen noch in weiter Ferne zu sein. Dennoch zeigt man sich auch in Düsseldorf offen und optimistisch.

Landesregierung unterstützt Olympia-Pläne

„Bis dahin werden wir ja hoffentlich einen Impfstoff haben“, so Ratsherr Stefan Wiedon (CDU). Zudem liefen die Planungen für die Olympia 2032 in der Region ohnehin schon länger. „Die Landesregierung unterstützt diese Pläne, ebenso die der Universiade. Das wären zwei große Sportveranstaltungen bei uns“, so Wiedon, der sich NRW generell als guten Austragungsort vorstellen kann. Es komme vor allem darauf an, die Menschen mitzunehmen. „Das IOC und die Fifa haben nicht unbedingt vertrauensbildende Maßnahmen vermittelt. Man muss den Menschen daher wieder zeigen, dass nicht sinnlos Steuergelder verprasst werden.“ Daher sei es wichtig, auf Nachhaltigkeit zu setzen, vorhandene Stadien und Sportstätten zu nutzen. Gleichwohl könne das noch einmal einen Schwung für den ÖPNV bedeuten.

Ratsfrau Monika Lehmhaus, die für die FDP im Sportausschuss sitzt, macht sich generell Gedanken darüber, wie solche Spiele in Zukunft aussehen könnten. „Da müssen wir einfach von der Gigantomanie weg. Wir müssen uns fragen, wie groß und stylisch solche Spiele tatsächlich sein müssen.“ Gleichzeitig legt sie da auch den Fokus auf die vorhandenen Sportstätten. Es müsse immer genügend Platz geben und die Besucherzahl jeder Zeit halbiert werden können.

Lehmhaus kann sich daher auch eine Dezentralisierung vorstellen, damit nicht alle Besucher auf einem Haufen sind. Großveranstaltungen zukünftig zu unterlassen, davon hält sie jedoch nichts. „Man darf nicht alles verbieten. Wir müssen auch mal optimistisch in die Zukunft schauen.“

Eine transparente Finanzierung wird gefordert

Für den Linken Georg Blanchard ist vor allem eine vorzeitige Bürgerbeteiligung wichtig. „Wenn sich die Bürger das nicht vorstellen können, ist so eine Veranstaltung bei uns nicht denkbar.“ Außerdem müssen wirklich alle Fragen vorher geklärt sein. „Bei der Tour de France kam im Nachhinein viel Negatives bei raus“, so Blanchard.

Dass die Finanzierung transparent und nachvollziehbar ist, darauf legt der Düsseldorfer Landtagsabgeordnete der Grünen, Stefan Engstfeld, wert. Gleichzeitig sieht auch er eine Bürgerbeteiligung für unabdingbar, ebenso wie die Nutzung von vorhandenen Sportstätten. „Diese müssten dann aber noch ertüchtigt werden. Das kostet aber natürlich ebenfalls“, so Engstfeld.

Essen kann sich Olympisches Dorf vorstellen

Was bei diesem Sportgroßereignis außerdem nicht fehlen darf, ist ein Olympisches Dorf. Die Entscheidung über den Standort dafür soll 2022 fallen. Auch dabei soll die Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen. So sei in London etwa das Dorf auch nach den Spielen 2012 weiter genutzt worden. Das Olympische Dorf soll bis zu 17.500 Sportlern Platz bieten. Wie gestern bekannt wurde, ist auch die Stadt Essen an einer Kandidatur interessiert – eine Idee ist, die A40 dafür zu untertunneln.

Auch die Bergische Kaserne in Düsseldorf war schon einmal im Gespräch. Das kann sich jedoch Stefan Engstfeld bei bestem Willen nicht vorstellen. „Da braucht es eine vernünftige Verkehrsanbindung. Außerdem brauchen wir da Frischluftschneisen und Grünflächen, damit die Stadt abkühlt.“

Bei der SPD sei man noch in der Meinungsfindung, stehe aber grundsätzlich der Idee positiv gegenüber, so Oliver Schreiber. Auch er betont, dass es jedoch nicht ohne Bürgerbeteiligung funktionieren kann. „In den vergangenen Jahren sind so viele Großprojekte gescheitert, eine Bürgerbeteiligung muss daher sein.“ Zudem setzt er wie seine Kollegen auf die Nachhaltigkeit – auch beim Transport der Sportler. Schreiber kann sich indes die Bergische Kaserne als Olympisches Dorf vorstellen.