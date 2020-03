Düsseldorfer Politik will Nachtdienst erhalten

Die Notfallpraxis am Evangelischen Krankenhaus (EVK) in Düsseldorf soll zum 1. Juli geschlossen werden. Die Düsseldorfer Politik fordert gerade in Zeiten des Corona-Virus, die Notfallpraxis weiter zu betreiben.

Düsseldorf. Notfallpraxen seien eine wichtige Entlastung für Düsseldorfer Krankenhäuser. Besonders in Zeiten des Corona-Virus seien sie wichtig, heißt es.

Die Ratsfraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP in Düsseldorf appellieren an den Verein „Notdienst Düsseldorfer Ärzte“ und die Kassenärztliche Vereinigung, die geplante Abschaffung des Nachtdienstes ab 1. Juli in der Notfallpraxis am Evangelischen Krankenhaus (EVK) zu überdenken. Grund für die Einstellung sei die Zunahme verbaler und körperlicher Übergriffe von Patienten auf Mediziner und anderes Personal in den vergangenen Jahren (NRZ berichtete). Dem Verein sei es nicht möglich, einen Sicherheitsdienst zu finanzieren.

Notfallkapazitäten müssen erhalten bleiben

Notfallpraxen decken die hausärztliche Versorgung an Wochenenden, Feiertagen oder auch in den Abend- und Nachtstunden in der Woche ab, so die CDU-Ratsfraktion. Sie entlasten Notfallambulanzen der Krankenhäuser, wo echte Notfälle behandelt werden müssen. Andreas-Paul Stieber (CDU), Vorsitzender im Gesundheitsausschuss, sagt: „Wir sind uns fraktionsübergreifend einig, dass dies zum falschen Zeitpunkt kommt. Die Notfallkapazitäten in den Krankenhäusern müssen gerade jetzt vorgehalten werden, damit auf die Folgen der Corona-Pandemie reagiert werden kann. Eine Nachtschließung der Notfallpraxis am EVK wird dazu führen, dass die Menschen direkt in die Notfallambulanz des Krankenhauses gehen.“

Neues System ab 2022

Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke ergänzt: „Bis 2022 sollen in NRW sogenannte Portalpraxen eingeführt werden. Dort wird eine Ersteinschätzung nach Schwere und Dringlichkeit der nötigen Behandlung vorgenommen, die dann erfolgt. Hier werden Bagatellerkrankungen von echten Notfällen getrennt“, sagt Zepuntke. „Zudem sollen die Portalpraxen mit dem Apothekennotdienst verknüpft werden, um lange Wege bei der Medikamentenversorgung zu vermeiden. Bis dieser Wechsel vollzogen ist, sollte der Nachtdienst in der Notfallpraxis aufrecht erhalten bleiben.“

Auch die Düsseldorfer CDU-Bundestagsabgeordnete Sylvia Pantel forderte den Erhalt der Notfallpraxis (NRZ berichtete). Gerade vor dem Hintergrund der Einführung des Systems der Portalpraxen müsse die Notfallpraxis am EVK bestehen bleiben, sagte Pantel und fügte hinzu: „Die Schließung ohne eine Alternative zu haben, ist unüberlegt.“

Schließung führt zu Verunsicherung der Bevölkerung

Angela Hebeler, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, bedauert, dass offensichtlich keine gemeinsame Lösung mit dem Zentralen Zahnärztlichen Notdienst am selben Standort gesucht worden sei. Der umfassende Nachtdienst gerade in Bilk bedeute eine deutliche Entlastung der Notfallambulanzen der umliegenden Krankenhäuser.

Christine Rachner, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP, fügt hinzu, dass gerade in diesen Zeiten die Gesundheitsversorgung das gemeinsame Ziel sein müsse. Die nächtliche Schließung der Notfallambulanz schaffe Verunsicherung in der Bevölkerung. Das sei nicht nötig.