Düsseldorf. Drei – noch junge Gauner – waren auf Beutezug in der Düsseldorfer Altstadt unterwegs. Beamte machten ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Düsseldorfer Polizei legt Diebes-Trio in Handschellen

Polizeibeamte konnten in der Nacht von Freitag auf Samstag erfolgreich ein Taschendieb-Trio in der Düsseldorfer Altstadt festsetzen. Um 2 Uhr nachts fiel den Fahndern ein verdächtiges Trio (19, 23 und 27 Jahre alt), als diese sich wiederholt und auffällig verschiedenen Personengruppen näherten. Immer wieder sprachen die Männer alkoholisiert wirkende Nachtschwärmer an und versuchten diese in Gespräche zu verwickeln.

Die Beamten beobachteten wie zwei Komplizen abwechselnd die Sicht auf die Szene abschirmten und nervös die Umgebung absuchten. Währenddessen versuchte der Dritte im Bunde in Jacken- und Handtaschen zu greifen.

Diebesbande landet in Untersuchungshaft

Nachdem die Beamten mehrere Diebstähle beobachtet hatten, griffen sie die Jugendlichen auf. Die drei Diebe wollten fliehen, konnten jedoch festgenommen werden. Die Beute aus den Diebstählen konnte sichergestellt und den Geschädigten zurückgegeben werden. Ein Richter erließ für alle drei Tatverdächtigen Untersuchungshaft. (red)