Düsseldorfer Rat: Schwarz-Grün plant Kultursommer

Düsseldorf. Um die Folgen der Krise für die Kulturszene zu lindern, will Schwarz-Grün einen Kultursommer veranstalten. Haushalt unter Corona-Eindruck.

Corona ist und bleibt das alles bestimmende Thema. Auch im Stadtrat, der Donnerstag den Haushalt unter dem Eindruck der globalen Pandemie beschließen musste. „Investieren statt Sparen“ hatten Oberbürgermeister Keller sowie die Schwarz-Grünen Kooperationspartner bereits im Vorfeld angekündigt. Doch dafür musste zunächst der Paragraf 26 der Hauptsatzung der Stadt „Begrenzung der Kreditaufnahme“ gestrichen werden. Für Teile der Opposition nicht hinnehmbar. Die Streichung trete das Erbe von Joachim Erwin mit Füßen, kritisierte die AfD und auch die FDP stellte sich dagegen. Andere Oppositionsfraktionen unterstützen das Vorhaben hingegen. Es sei wichtig, jetzt in die Zukunft zu investieren und damit den Folgen der Krise zu begegnen, unterstrichen sowohl SPD/Volt als auch Partei/Klima und die Linke.

Viel Geld wolle man in die Hand nehmen und vor allem in Maßnahmen zum Klimaschutz, in den Nahverkehr und die Kultur stecken, kündigte Schwarz-Grün an. Die Landeshauptstadt habe das Potenzial, die Krise gut zu meistern, betonte CDU-Fraktionsvorsitzender Rolf Tups: „Düsseldorf ist eine starke Stadt. Düsseldorf ist eine solidarische Stadt. Dieses große Potenzial sollte uns Mut machen und zuversichtlich stimmen.“ Als Stadtgesellschaft werde man die Herausforderungen gemeinsam meistern.

Vorbild sein in Sachen Zukunft

Tups betonte noch einmal, dass Düsseldorf in Sachen Zukunft Vorreiter und Vorbild sein muss. Um die Krise meistern zu können, müsse die finanzielle Muskelkraft vorhanden sein. Man müsse die „wirtschaftliche Situation in Düsseldorf stabilisieren und damit zur Rettung vieler Firmen und Betriebe beitragen“, so Tups. Dabei wolle man aber nicht „Geld ausgeben, als gäbe es kein Morgen,“ so Norbert Czerwinksi, Sprecher der Grünen-Fraktion. Stattdessen wolle man nachhaltig und verantwortlich handeln.

Ein Mittel, um die kommunale Wirtschaft zu stärken oder eher gesagt: nicht mehr zu belasten, sei dabei, die Gewerbesteuer auf einem niedrigen Niveau zu belassen, so Czerwinksi. Aber auch die Investitionen sollen zumindest teilweise der städtischen Wirtschaft zu Gute kommen, etwa wenn energetische Sanierungen von städtischen Gebäuden, die geplant sind, durch Düsseldorfer Handwerksbetriebe durchgeführt werden.

Es sind aber nicht nur die Corona-Folgen für die Wirtschaft, die bei dieser Ratssitzung besonders betont und diskutiert wurden, sondern auch die der Kultur- und Kreativwirtschaft. Diese gehöre zu den am härtesten von der Pandemie getroffenen Branchen, so Czerwinksi. Um diese zu unterstützen, hatte Schwarz-Grün einen Antrag in den Rat eingebracht, einen „Kultursommer“ zu finanzieren. Damit soll mehr Kultur auf den öffentlichen Plätzen ermögliche werden, betonte Bürgermeisterin Clara Gerlach. 15.000 Euro sollen allein so in die Kulturszene der Stadt fließen. Der Rat stimmte dem zu.

Keine „Sommer school“

Keine Chance trotz hitziger Debatte hatte ein Antrag der FDP, in den Sommerferien eine „Sommer school“ einzurichten, eine freiwillige Sommerschule für sozialbenachteiligte Kinder in Düsseldorf. 200.000 Euro hatte die FDP dafür in der Haushaltsdebatte beantragt. Man wolle Kindern Nachhilfe in den Sommermonaten ermöglichen, damit wegen der anhaltend schwierigen Situation im Schulunterricht keine Kinder wegen der Corona-Krise abgehängt werden, betonte Monika Lehmhaus. SPD-Politikerin Claudia Bednarski kritisierte, dass solche Parteispiele nicht auf dem Rücken der Schulkinder ausgetragen werden sollen. Der Antrag wurde mit den Stimmen der CDU und der Grünen abgelehnt.

Es waren nur wenige der knapp 200 Änderungsanträge, die nicht mittelbar mit der Corona-Krise in Verbindung stehen. Doch ein Thema hatte es wieder in den Rat geschafft: Der mögliche Neubau der Oper. Die FDP wollte 150.000 Euro im Haushalt für Planungsmittel festschreiben lassen. Für Alexander Fils (CDU) ein „guter Gag“. Man erwarte in einigen Monaten einen Bericht, da müsse man nun nicht schon Geld vorab einstellen.