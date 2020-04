Düsseldorfer Recyclinghöfe ab Donnerstag wieder geöffnet

Nachdem seit dem gestrigen Montag kleinere Geschäfte wieder öffnen dürfen, ist nach Abstimmung im städtischen Krisenstab auch die Wiedereröffnung der Recyclinghöfe Garath und Lohausen in Düsseldorf möglich. Ab Donnerstag, 23. April, können dort wieder Wertstoffe aus privaten Haushalten in Düsseldorf abgegeben werden. Die Öffnungszeiten sind wie gewohnt montags bis freitags von 9 bis 16.30 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr.

Riesige Staus in Flingern

Die beiden Recyclinghöfe wurden wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Lediglich der Recyclinghof in Flingern blieb geöffnet – was dort zu Staus und Wartezeiten von bis zu zwei Stunden geführt hatte.

„Um die nach wie vor wichtigen Abstandsregeln einhalten zu können, dürfen nur maximal vier Anlieferer gleichzeitig auf den Recyclinghof Garath fahren“, teilte die Stadt gestern mit. „In Lohausen können sich Anlieferer mit ihren Pkw auf dem Gelände des Recyclinghofs in die Schlange stellen, es dürfen dann aber nur maximal vier gleichzeitig an die Wertstoffcontainer heranfahren und ausladen.“ Die Stadt rechnet deshalb mit Wartezeiten und bittet darum, geduldig zu sein und, so weit möglich, nicht am Freitagnachmittag oder samstags zu kommen.

Außenposten Derendorf geöffnet

Um die Recyclinghöfe zu entlasten, hat die Awista für die Annahme von Grünschnitt bereits seit der vergangenen Woche einen „Außenposten“ im Stadtteil Derendorf eingerichtet. Dabei handelt es sich um den Parkplatz links hinter dem toom-Baumarkt mit Zufahrt über die Straße „An der Piwipp“, Höhe Hausnummer 122/124. Bisher wurde Grünschnitt an dieser Stelle nur an den Samstagen angenommen, bis auf Weiteres ist die Annahmestelle montags bis samstags von 9 bis 16 Uhr besetzt.

Außerdem kann Grünschnitt an der Kompostierungsanlage in Düsseldorf-Hamm, Auf dem Draap 40, abgegeben werden. Die Öffnungszeiten sind dort montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 14Uhr.

Abgegeben werden kann Grünschnitt aus Düsseldorfer Haushalten in einer Menge von bis zu einem Kubikmeter.