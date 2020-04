Düsseldorfer Restaurants bieten Vielfalt zum Osterfest

Sie sind Küchen-Aufräum-Allergiker? Oder Sie vermissen den Restaurantbesuch? Nun, Düsseldorfer Köchinnen und Köche wissen, wie der Hase läuft. Sie locken mit Ostermenüs. Ob Bachsaibling, La Ratte-Kartoffeln, Sojabohnen-Bärlauch-Salat oder Roastbeef, das Angebot besticht durch Vielfalt. Wer suchet, der findet, haben wir gedacht und stellen für die Gourmets und Gourmands hier unsere Favoriten vor.

Ein Osterbraten auf Bestellung

Flingern, Alte Metzgerei: „Osterbraten“ heißt das Essen, mit dem Ulli Silvester und Birgit Klotz erfreuen. Roastbeef mit Kräuterkruste, Kartoffel-Sellerie-Püree, Möhren und Bayrischer Creme sind die Stichworte, die den Geschmackssinn tanzen lassen. Dass der Braten erst bei Abholung aufgeschnitten wird, versteht sich hier von selbst. Die Speisen werden Ostersonntag zur vereinbarten Uhrzeit zwischen 11.30 und 14 Uhr abgeholt. Vorbestellungen bis Donnerstag 12 Uhr, 19,50 Euro pro Person, Barzahlung, Hoffeldstraße 48, 0211-5 80 34 05, www.altemetzgerei.de

Bistro Fatal: Der Ort für arrivierte Küche bietet ein 4-Gang Ostermenü an. Das ködert unter anderem mit Bachsaibling, Apfelsellerie-Salat oder Sauer Spargel, Consommé von der Ente, Lamm Estouffase mit Oliven oder den köstlichen „la Ratte“-Kartoffeln. Vorbestellungen bis heute, 55 Euro, Bar, EC, Paypal, 0211-36 18 30 23 12 - 15 Uhr, Hermannstraße 29

Golzheim, Rubens: In dem charmanten österreichischem Restaurant gibt es jeweils drei Variationen von Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Wer schon immer mal eine Spargel-Vanille-Suppe, rosa Kalbstafelspitz, ein vegetarisches Bärlauch-Spargelrisotto oder Rhabarberröster genießen möchte ist hier richtig. Vorbestellung bis Donnerstag 14 Uhr, Samstag kostenfreie Lieferung innerhalb Düsseldorfs. Während der Feiertage abholen ab mittags. Ab 50 Euro, Kaiserstraße 5 (Ecke Arnoldstraße) info@rubens-restaurant.de, 0211-85 98 00 www.rubens-restaurant.dehttps://www.facebook.com/Rubensdasoesterreichischerestaurant

Zwischen Drei-Gänge-Menü und Eis

Isabella Glutenfreie Pâtisserie hat sein sündiges Angebot von Törtchen, Kuchen und Biobackwaren um „Isabellas Easter Package“ als Family oder Single Edition erweitert. Das beinhaltet neben einem Osterlämmchen, Croissants, Körnerbrötchen, Aprikosenstriezel weitere Freuden. Single (werden auch zwei Personen satt) kostet 28 Euro, Family (auf vier Personen ausgerichtet) 67 Euro. Bestellungen unter glutenfrei@isabella-patisserie.de oder 0211-95 59 94 14.

Benrath, Ruthis: Rundrum glücklich macht das Angebot des Bistro & Cafés. Das Osterbrunch-Paket erfreut durch Antipasti, Käsespezialitäten, Räucherlachs, Roastbeef, Hähnchenbrust und glutenfreie Brötchen oder Brot. „Wir schnibbeln, Sie kochen“ lautet die Devisefür das 3-Gang Ostermenü. Nach Anleitung zubereitet werden Spargelcremesuppe, Lammkarree mit Rotweinjus und eine Mousse. Bestellungen bis heute, Osterbrunch pro Person 15.99 Euro, Menü 24,99 pro Person. Abholung Ostersonntag und -Montag ab 11 Uhr 94 19 78 41, info@ruthis.de, Urdenbacher Allee 3

Gerresheim, Eiszeit: Wer das zweifellos gesundes Obst wie Erdbeeren nur in Verbindung mit Eis essen kann: Bitteschön. Um lange Schlangen vor dem Geschäft zu vermeiden, nimmt das Eiscafé ab sofort Wünsche für Karfreitag und die Ostertage entgegen. Bestellungen für den gleichen Tag werden nicht berücksichtigt. Kontakt via WhatsApp Anett 0176 - 24 602 305, info@duesseldorfer-eiszeit.de oder 0211-91 19 79 44. Folgende Angeben sind nötig: Welche Eisbecher, Name, Telefon, Tag und Uhrzeit der Abholung. Es gibt eine Bestätigung mit Angabe des Rechnungsbetrags.