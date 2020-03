Düsseldorfer Rheinbahn erntet Kritik für Samstagsfahrplan

Die Rheinbahn erntet Kritik für ihren aktuellen Fahrplan. Seit Mittwoch fahren, auf Anordnung von Oberbürgermeister Thomas Geisel, alle Linien des Unternehmens von montags bis freitags nach dem Samstagsfahrplan. Der ÖPNV-Verkehr sei reduziert worden, da Bus und Bahn während der Corona-Krise nur noch für unverzichtbare Fahrten benutzt werden sollen, wie Geisel sagte. So soll die Ansteckungsgefahr verringert werden.

U76 war „rappelvoll“

Doch ob der verringerter ÖPNV-Verkehr das Ansteckungsrisiko senkt, bezweifeln nicht wenige Düsseldorfer. Einer davon ist NRZ-Leser Marcel Laudiek. Er sei am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr mit der U 76 in Richtung Düsseldorf Hauptbahnhof gefahren. „Die Bahnen sind rappelvoll“, berichtet Laudiek. „Als Pendler habe ich keine Wahl, ich muss in den Corona-Express nehmen. Man versucht damit, die Pandemie einzudämmen, erreicht aber genau das Gegenteil“, kritisiert er.

An dem Dienstag, bevor der Samstagsfahrplan eingeführt wurde, habe er noch zwei Plätze neben sich frei gehabt, er fühlte sich sicher, berichtet Laudiek. „Nun hat die Rheinbahn Fahrten eingestellt und zwängt Fahrgäste wie Schweine in einen Transporter. Keine 20 Zentimeter Platz zwischen den Passagieren“, sagt er weiter.

ADFC kritisiert Fahrplan

Auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) bemängelt die Entscheidung der Rheinbahn. Die Umstellung auf den Samstagsfahrplan sei nicht sinnvoll, da viele Menschen auf den ÖPNV angewiesen seien. Schließlich seien sie politischen Versprechen gefolgt und haben privaten Autos abgeschafft, teilte der ADFC mit.

Menschen müssten weiter arbeiten, etwa Ärzte und Pfleger, Patienten müssten weiter zum Arzt fahren, Medikamente und Lebensmittel kaufen oder sich um Angehörige kümmern. „Mehr Fahrten würden bedeuten: weniger Personen pro Fahrzeug und daher ein geringeres Infektionsrisiko“, so der ADFC. Die Busfahrer seien geschützt durch das Verbot, vorne einzusteigen. Das Schließen der Vordertüren hatte die Rheinbahn erst am Montag beschlossen. Zuvor hatte das Unternehmen verkündet, man werde nur die Busse an jeder Station durchlüften. Dies hatte für Beschwerden in der Belegschaft geführt.

Situation wird entzerrt

Man habe sich in Abstimmung mit der Stadt auf den Samstagsfahrplan verständigt, teilte die Rheinbahn auf Anfrage mit. Mit den unverzichtbaren Fahrten, von denen der Oberbürgermeister sprach, sollen Mitarbeiter von Infrastruktur-Einrichtungen, wie Polizei, Feuerwehr oder Müllabfuhr, zur Arbeit kommen, hieß es weiter in der Mitteilung. Die Situation auf der Linie U76 entzerre man, soweit möglich, in der Hauptverkehrszeit und setze, nach Möglichkeit, alle Gelenkbusse auf den wichtigsten Buslinien ein.

Verlässlichkeit besonders wichtig

„Es fahren deutlich weniger Leute mit der Bahn, weil viele Homeoffice machen“, entgegnet Norbert Czerwinski Grünen-Fraktionschef im Stadtrat, der Kritik. „Gleichzeitig gibt es bei der Rheinbahn einige Ausfälle wegen Krankmeldungen, und weil Mitarbeiter zu Hause bleiben müssen, um ihre Kinder zu betreuen“, so Czerwinski weiter. Die Rheinbahn müsse jetzt einen verlässlichen Fahrplan fahren und habe daher die Fahrten reduziert. „Verlässlichkeit ist jetzt besonders wichtig“, meint der Verkehrsexperte.