Düsseldorfer Rheinufertunnel ist Raser-Hotspot

Düsseldorf. Im Rheintunnel Düsseldorf sind im Jahr 2020 mehr als 117.000 Raser erwischt worden. Insgesamt zählt die Stadt aber weniger Verstöße.

Der Rheinufertunnel in Düsseldorf zieht Raser offenbar magisch an. Insgesamt 117.345 Geschwindigkeitsübertretungen hat die Stadt im Jahr 2020 in dem Tunnel gemessen – das ist mehr als jede zweite Übertretung in der Stadt (insgesamt 208.009 Temposünder).

Die Zahl der Raser im Rheintunnel hat dabei im Vergleich zum Vorjahr nochmal deutlich zugenommen: 2019 wurden hier noch 100.075 Verstöße gemessen.

Raser fährt mit 100 km/h zu viel durch den Tunnel

Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der im Mai mit 161 Stundenkilometern statt der erlaubten 60 Stundenkilometer durch den Tunnel raste.

Wie die Stadt Düsseldorf mitteilt, ist die Zahl der ertappte Verkehrssünder im Vergleich zum Vorjahr aber in allen Bereichen gesunken: 439.005 Falschparker und 208.009 Temposünder wurden im Jahr 2020 ertappt. Im Vorjahr waren es noch 459.178 Falschparker und 233.478 Temposünder.

Stadt rechnet mit 16,7 Millionen Euro Bußgeldern

Die Stadt geht davon aus, dass sich die Geldbußen für 2020 auf rund 16,7 Millionen Euro belaufen werden. Noch sind allerdings nicht alle Verfahren abgeschlossen. Davon entfallen 9,3 Millionen Euro auf den ruhenden Verkehr und 7,4 Millionen Euro auf den fließenden Verkehr (Vorjahreswerte: 9,4 bzw. 6,4 Millionen Euro). Dem stehen im Haushaltsplan 2020 geplante Aufwendungen für Personal und Material in einer Höhe von rund 14,2 Millionen Euro gegenüber.

Auch bei der Verkehrsüberwachung hat sich die Corona-Pandemie bemerkbar gemacht. Es waren deutlich weniger Fahrzeuge in der Stadt unterwegs. An den Messstellen der Stadt sind rund 14 Prozent weniger Autos vorbei gefahren. Bei den festgestellten Verstößen beträgt der Rückgang rund 11 Prozent.