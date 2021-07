Düsseldorfer Schausteller Oscar Bruch wird ausgezeichnet

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Verein „Die Mostertpöttches“ verleihen Bruch im Oktober die Karl-Klinzing-Plakette.

Die Mostertpöttches, die Vereinigung der Büttenredner, Sänger und Parodisten, zeichnet Düsseldorfs „Schausteller-König“ Oscar Bruch jr. mit der Karl-Klinzing-Plakette aus. Man habe Bruch stellvertretend für die ganze Branche der Corona-gebeutelten Künstler, Schausteller und betroffenen Branchen genommen, so Baas Hildegard Dahmen und Pressesprecher Manfred Castor. „Wer könnte diese Gruppe Betroffener besser vertreten?“

Bekannt durch Rheinkirmes und Riesenrad

Oscar Bruch jr., in sechster Generation Schausteller ist bekannt durch die Rheinkirmes auf den Oberkasseler Rheinwiesen, das Riesenrad am Burgplatz sowie zahlreiche weitere Attraktionen, wie die DEG-Winterwelt am Corneliusplatz – für die Saison 2021/2022 sogar mit Corona konformer Almhütte.

Verleihung im Oktober

Auch dem Karneval ist der Schausteller verbunden und ist Mitglied der Prinzengarde Rot Weiss. Bei der Verleihung der hohen Auszeichnung für Oscar Bruch werde es eine bunte Mischung aus Vorspiel, Laudatio durch Vorgänger „Robby“ Heinersdorff, Ehrung und anschließendes Bühnenstück geben, kündigen die Veranstalter an.

Die Verleihung der Plakette für den „Schausteller-König“ findet voraussichtlich am Montag, 25. Oktober, im Theater an der Kö statt – abhängig von den bis dahin geltenden Corona-Bestimmungen.

