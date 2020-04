Düsseldorfer setzen modische Statements mit Schutzmasken

Masken sind super. Warum? Wegen des Gesundheitsaspekts und ihrer Nebenwirkungen. Zum einen setzen Düsseldorfer damit modische Statements, zum anderen eröffnet sich die Möglichkeit ganz simpel Sozialkompetenz zu dokumentieren. Und: Frau spart Lippenstift. Hier stellt die NRZ ganz besondere Düsseldorfer Produkte vor.

Schutzmasken von Schneidereien aus der Region

„In der Notsituation mit geschlossenen Läden sind wir auf den Gesichtsmasken-Trichter gekommen,“ erklärt Andreas Prüller vom Label „null:zwo:elf“. Das in modischem schwarz, lebensfrohem Pink oder aus Denim-Stoff erhältliche Mund-Nase-Accessoire wird von Schneidereien aus der Region angefertigt. Dezenter Blickfang ist der seitliche null:zwo:elf-Stern. Die Standard-Ausführung kostet zehn Euro, limitierte Denim-Modelle zwölf Euro. Kontakt über www.nullzwoelfshop.de, Lieferzeit wenige Tage.

Auch Kindermasken sind erhältlich. Foto: Düsselrüssel

Baumwollmasken von Künstlern

„Düsselrüssel“ heißt die Aktion, welche die Designerin Ela Eis und der Unternehmer Nils Kudla initiiert haben. „Wir wollen dazu beitragen, dass das gegenseitige Risiko einer Ansteckung verringert wird“, so die Macher. Als Besonderheit gibt es Baumwollmasken, die in Zusammenarbeit mit dem Verein Düsseldorfer Künstler hergestellt werden. Für Graffiti-Affine gestalten die Urban Artists Oldhaus, Skia und Aura Unikate, weitere bildende Künstler sind angefragt. Alle Teilnehmer arbeiten honorarfrei, der Preis von fünf Euro ist die Schutzgebühr für Material und Logistik. Abholung oder Lieferung via Rikscha nach Absprache, Kurfürstenstraße 41, 0163/617 59 42 oder per Mail elaeis@madebyelaeis.

Zur Auswahl stehen alle möglichen Farben und Muster. Foto: Düsselrüssel

Kindermasken und Spenden an die Tafel

Rotz- und Schnoddermasken nennt die Carmen Frentzen ihre farbenfrohen Produkte. Im letztem August hat die Gerresheimerin das Nähen für sich entdeckt. „Jetzt mit Corona und der Maskenknappheit wollte ich eigene mit tollen Motiven nähen,“ so Frentzen. Inzwischen ist sie so profiliert, dass eine Zugeschnittene in zehn Minuten fertig ist. Da es eine Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler geben könnte, hat sie auch Kindermasken genäht. Die verkauft sie für fünf Euro. Erwachsene bezahlen zehn Euro, davon spendet Carmen Frentzen fünf Euro an die Düsseldorfer Tafel. Die erste Überweisung über 150 Euro ist bei dieser wichtigen Organisation bereits eingegangen. Kontakt per Mail an ombra97330@aol.com.

Fortuna-Fans können jetzt auch ihre Vereinsliebe mit der Maske ausdrücken. Foto: Label Forteng

Fortuna-Masken mit Filtern

Für das Label Forteng ist der Maskenball ebenfalls ein Thema. Die ersten vorbestellten Viren-Abwehr-Formationen mit den Fortuna-Motiven werden in ein paar Tagen ausgeliefert. „Wir haben Modelle genommen, in die von innen ein Filter gelegt werden kann,“ erklärt Mathias Brühl. Wegen der Lieferzeit der Hersteller möchte er weitere in Auftrag geben, wenn erneut mehrere Anfragen per Mail eingegangen sind. Der Preis beträgt zwölf Euro, ein Euro wird an eine caritative Einrichtung gespendet. Etwas anderes haben sich die Aktiven vom Derendorfer Garage Lab überlegt. Hier entstanden mittels 3D-Druck Clipse, welche selbstgefaltete Mundtücher in Form halten. Eine Falt-Anleitung liegt den Clipsen bei. Weitere Informationen gibt es über Facebook unter GarageLab Düsseldorf.